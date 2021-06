Çocuklarda odaklanma sorununu aşmak için 13 öneri - Son Dakika

Dr. Süleyman Kahraman, çocukları davranışsal ve zihinsel açıdan büyük ölçüde etkileyen pandemi sürecinin odaklanma problemini daha görünür hale getirdiğini söyledi. Kahraman, çocukların odaklanma problemini aşabilmesine yardımcı olmak için ebeveynlere 13 öneride bulundu.

Beykent Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kahraman, odaklanmanın dikkati yönlendirme ve sürdürülmesinin normal zamanlar da bile kolay olmayan zihinsel işlevlerden birisi olduğunu belirterek "Pandemi döneminde değişen yaşam tarzımız, evlere kapanmak zorunda kalışımız, çocukların normal zamandaki hayat rutinlerinin bozulması, çocukların ekran sürelerinin çok artması bahsettiğimiz zihinsel işlevlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini daha da zorlaştırdı" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIN PERFORMANSINI ETKİLİYOR"

Çocukların odaklanmakta güçlük çekmesinin yaygın bir durum olduğunu ve bunun sebeplerini anlamaya çalışmanın önemine dikkat çeken Kahraman, "Genellikle ebeveynler ve eğitimciler çocukların odaklanma ve dikkat süresini artırma hususunda ne yapabilecekleri hakkında desteğe ihtiyaç duyarlar çünkü ister sınıfta dikkatini vermekte zorlanıyor olsun, isterse ev ödevlerini tamamlamakta zorlanıyor olsun, odaklanma sorunlarının çocukların performansı üzerinde büyük etkisi olabilir" dedi.

"DİKKAT SORUNU BELİRTİLERİ"

Ebeveynlerin sıklıkla çocuklarının dikkat sürelerini artırmak için neler yapabileceklerini merak ettiklerini ve burada ebeveynlere öneriler sunmadan önce kısaca çocuklarda odaklanma ve dikkat sorunu belirtilerinin neler olduğundan bahsetmenin faydalı olacağını belirten Kahraman, "Çocukların özellikle akademik görevlerde ilgi eksikliği göstermeleri, hareketsiz oturamamaları, bir düşünce akışı sürdürememeleri, kolayca dikkatlerinin dağılması, sık sık hayal görüyor gibi görünmeleri, verilen yönergeleri takip etmede zorlanmaları ve başladıkları işleri bitirememeleri bu belirtilerden bazılarıdır" ifadelerini kullandı.

"EVEBEYNLERE TAVSİYELER"

Ebeveynlere önemli görevler düştüğünün altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kahraman, çocuklarda odaklanma sorununa karşı neler yapabileceğine 13 tavsiye verdi. Kahraman şu açıklamalarda bulundu:

"Birinci olarak çocuğun dikkatini bir konuya çekmek için ebeveynin dikkatini çocuğa vermesi önemlidir. Çocuğun ilgisini çekebilmek için anne babanın da ilgi göstermesi gerekir. Çocuğun dikkatini çekmenin en iyi yolu, ona yönerge verirken fiziksel olarak yanında olmaktır. İkinci olarak ise akademik görevler çocuklar tarafından genelde sıkıcı olarak algılanır. Ebeveynlerin bu sıradan ve sıkıcı algılanan görevleri renklendirmesi, zenginleştirmesi, heyecanlı hale getirmesi dikkati olumlu etkileyecektir."

"Üçüncüsü çocuğun akademik görevler yaparken etrafında dikkat dağıtıcılar varsa ortamı bunlardan arındırmak faydalık olacaktır. Açık televizyon veya başka açık teknolojik aletler, gürültü yapan diğer aile fertleri, dağınık masa vb. şeyler çocuklar için dikkat dağıtıcı olabilir. Dördüncü olarak ise çocuğun akademik görevler yaparken gerek duyacağı malzemeler elinin altında olması da faydalı olabilir. Çocuğun bir şey almak için yerinden kalkmasının gerekmemesi için gerekli olan her şeyi elinizin altında bulundurun."

"SAĞLIKLI BESLENME ÖNEMLİ"

Beşinci tavsiyede ise sağlıklı beslenmenin hayatta için önemli olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kahraman, "Dikkat ve odaklanma açısından da beslenmenin önemini vurgulamak iyi olacaktır. Altıncı olarak çocukların dikkat sürelerini artırmak için yapmaları gereken daha büyük görevleri daha küçük görevlere bölmeniz çok katkı sağlayacaktır. Dikkat süresini artırmak ve odaklanmayı artırmak için çocuklara daha küçük görevler verin" dedi.

Yedinci tavsiyesinde çocuğun öğrenme yöntemini anlamak ve akademik görevler yaparken çocuk için en verimli olan yöntemi kullanmanın da dikkat için önemli olduğunu belirten Kahraman, "Bütün çocuklar farklı şekillerde öğrenirler. Bazı çocuklar bilgiyi gördüklerinde, bazıları duyduklarında, bazıları ise pratik bilgiye sahip olduklarında ve dokunabildiklerinde kolayca işlerler. Sekizinci olarak ise çocuğu yapacağı bir sonraki göreve hazırlamak dikkat ve odaklanmaya olumu katkı yapar. Çocuk meşgul olduğunda, ona bundan sonra ne yapması gerektiğini söyleyin, verdiğiniz süre bitmek üzereyken çocuğun o an yaptığı şeyi bitirmesi gerektiğini hatırlatın" diye konuştu.

"KISA SÜRELİ HEDEFLER BELİRLEYİN"

Dokuzuncu tavsiyesinde çocuğun daha iyi odaklanması için kısa süreli hedefler belirlenebileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kahraman, "Bir hedefin tamamlanması için bir zaman sınırı belirleyin. Mesela belirlediğiniz dakika içinde belirli sayıda sayfa yapılması gerektiğini söyleyebilirsiniz. Onuncu olarak ise çocuklara yaptıkları görevler için ödül vermek de dikkati olumlu etkileyebilir. Ödüllerin mutlaka çikolata veya oyuncak gibi maddi olması gerekmez. Özellikle övgü, sevgi ve gurur gösterisi gibi ödülleri kullanmaya çalışabilirsiniz" dedi.

Dr. Kahraman sözlerine şöyle devam etti:

"On birinci olarak çocuğun enerjisine göre ekinliklere ve görevlere yönlendirmek de işinize yarayabilir. Görevleri çocuğun yüksek ve düşük enerji zamanına göre planlayabilirsiniz. Bazı çocukların sabahları yüksek, bazılarının ise akşamları yüksek enerjisi vardır. On ikinci olarak ise dikkat ve odaklanmayı beslemek için çeşitli odak oyunları oynayıp etkinlikler yapabilirsiniz. Odaklanma için oyunlar etkili bir şekilde kullanılabilir. Son olarak da özellikle akademik görevleri her gün aynı saatte yapmak ve bunu alışkanlık haline getirmek dikkat ve odaklanmaya olumlu katkı yapabilir. Bir çocuk her gün aynı saatte ödev için oturursa, bir süre sonra, saat geldiğinde, odaklanmak için daha az çaba harcanacaktır."