Son Dakika Haberleri: Çocuklarda oluşabilecek göz kusurlarına son veren uygulama İzmir'de başladı!
Son Dakika Güncel Çocuklarda oluşabilecek göz kusurlarına son veren uygulama İzmir'de başladı!

Çocuklarda oluşabilecek göz kusurlarına son veren uygulama İzmir'de başladı!

1 saat önce

İzmir Varyant Rotary Kulübü 0-6 yaş grubu çocuklarda fark edilmediği takdirde göz tembelliğine ve Ambliyop hastalığına dikkat çekmek üzere İzmir Valiliği'nin de desteğiyle her hafta farklı bir okulda göz taraması uygulamasına başladı.

Çocuklarda oluşabilecek göz kusurlarına son veren uygulama İzmir'de başladı!, System.String[]

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu'na bağlı Varyant Rotary Kulübü İzmir Valiliği iş birliği ile çocuklarda görülen Ambliyopi (Göz Tembelliği) hastalığını engellemek için İzmir'deki okullarda 4-6 yaş grubu çocuklara ücretsiz göz taraması uygulaması başlattı.

Geçen yıl ilk olarak Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde Turgutlu Kaymakamlığı, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile Turgutlu'daki 42 anaokulu ve ilkokulda yaklaşık 2 bin 500 çocukta yapılan uygulamanın bu yıl İzmir'deki okullarda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

AMAÇ ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN AMBLİYOPİ'Yİ ORTADAN KALDIRMAK

Projeyi başlatan Varyant Rotary Kulübü Başkanı ve Odak Tıp Merkezi Baş Hekimi Op. Dr. Mustafa Kemal Nas, "Geçen yıl Turgutlu'daki bütün özel ve devlet okullarının anasınıflarında eğitim görmekte olan 4-6 yaş gurubu 2 bin 500 çocuğumuzun göz taramasını yaptık ve yaklaşık %20 oranında da problem tespit ettik. Problem tespit ettiğimiz çocuklarımızın göz doktoruna sevkini sağlayarak tedavilerinin gerçekleşmesini sağladık. Bu sene de uygulamaya İzmir'de devam ediyoruz. Bu 3. okulumuz ve şu ana kadar yaklaşık 450 civarında çocuğumuzun göz taramasını gerçekleştirdik ve yine toplamda%10 civarında çocuğumuzda göz kusuru tespit ettik. Burada amacımız ve çalışmaya başlama sebebimiz sıklıkla doğumdan itibaren bulunan miyop, hipermetrop, astigmatın erkenden tanınarak ileride ortaya çıkabilecek göz tembelliğinin önlenmesi. Hedefimiz ise İzmir'deki tüm çocuklara ulaşmak ve bu konuda farkındalığın artarak bu mobil tarama cihazından tüm sağlık kuruluşlarımızın temin etmesini sağlamak." şeklinde konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:31 Kaynak: Bültenler
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