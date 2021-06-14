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Çocuklarda orta kulak iltihabına dikkat! - Son Dakika

Çocuklarda orta kulak iltihabına dikkat!

14.06.2021 10:13
Çocuklarda orta kulak iltihabına dikkat!, System.String[]

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen Çocuklarda orta kulak iltihabı ile ilgili tüm merak edilenleri yanıtladı.

Havaların yağışlı olması ile birlikte çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları, gribal enfeksiyonlar artmaktadır. Bu dönemde çocuklarımızda orta kulak iltihaplarını çok sıklıkla görmeye başlarız.

Orta kulak iltihapları, genel olarak hem erişkinlerde hem çocuklarda görülebilen, kulak zarının ve orta kulağın iltihaplarıdır.Kulak İltihapları; akut orta kulak iltihapları ve kronik kulak iltihapları olmak üzere ikiye ayrılır. Kronik orta kulak iltihapları, genelde erişkinlerde görülebilen, kronikleşmiş, iyileşmeyen iltihaplanma türünü anlatmak için kullanılır.

Çocuklarda Orta Kulak İltihaplanması Neden Olur?

Akut orta kulak iltihaplanması, özellikle çocuk yaş grubunda çok fazla görülen ve aileleri endişelendiren bir hastalıktır. Orta kulak iltihapları, kulak zarını ve orta kulağı ilgilendiren bir iltihap türüdür.

Genelde çocuklarda çok sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirilmesi bu problemi tetikler. Üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında ya da takip eden dönemlerde, genizde bulunan mikrobik ortam öksürük veya başka yöntemlerle östaki tüpünden orta kulağa doğru ilerleyerek, orta kulakta enfeksiyon yaratabilir.

Orta Kulak İltihaplanması Çocuklarda Hangi Sorunlara Yol Açar?

Orta kulak iltihaplanması, çok çabuk ve aniden gelişebilen bir enfeksiyon türüdür. Sabah sağlıklı bir şekilde okula gönderdiğiniz çocuğunuz, öğlene doğru kulak ağrısı yaşayabilir ve öğretmeni arayıp sizi durumdan haberdar edebilir. Yani çok kısa saatler içerisinde bulgular gelişebilir. Hastaların şikayetleri genellikle; kulak ağrısı, kulakta basınç ve dolgunluk hissi, yüksek ateş, halsizlik ve bitkinlik olabilir. Bu problem bizim açımızdan önemlidir. Çünkü orta kulak iltihapları ciddi ağrı yapar ve çocuğun gerçekten çok rahatsız olmasına neden olabilir.

Antibiyotik İle Tedavi Tercih Edilmeli Mi?

Bu hastalığın tedavisi ile ilgili son yıllarda biz doktorlar, artık hemen antibiyotik vermek gibi bir yönteme başvurmuyoruz. Ancak bunun için ailenin bilinçli olması, doktoruna kolayca ulaşabiliyor olması gerekir.

Hasta ağrı kesici ve ateş düşürücülerle 2 gün takip edilmelidir. 2 günden sonra ağrıda ve ateşte azalma olmuyorsa, o zaman antibiyotiğe başlanabilir.

Doktora ulaşma imkanınız, günlük hayat temponuz nedeniyle çok müsait değilse, çocukta bu problem görülür görülmez antibiyotiğe başlanabilir. Bu ailenin ve doktorunuzun tercihi ile belirlenecek bir durumdur.

Kulak Tüpü Konulabilir!

Orta kulak iltihabı ağrı geçtikten sonra hemen gerilemeyebilir. Orta kulakta bir sıvı kalabilir ve bu sıvı belirli bir süre sonra kendiliğinden kaybolabilir. Ancak bazı çocuklarda bu süre uzayabilir. 3 aya kadar bu sıvılar gerilemeyebilir. Eğer 3 aya kadar bu sıvılar gerilemezse ve daha uzun sürerse çocukta bir işitme azalması yaşanabilir. Bu işitme azalması sıvıya bağlıdır. Sıvı alındığı ya da kaybolduğu taktirde işitme azalması durumu düzelecektir. Bu gibi durumlarda eğer çok ciddi bir işitme kaybı yoksa veya kulak zarında geriye doğru çökmeler, kulak zarının yapısını bozacak durumlar yoksa 3 aylık bir süre beklenir. Fakat 3 aydan daha uzun bir süre bu sıvılar kaybolmuyorsa, o zaman kulak zarının arkasındaki bu sıvı boşaltılarak, kulağa tüp diye tabir ettiğimiz daha sonra kendiliğinden atılacak, geçici küçük protezler konulabilir.

Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen, ''bu belirttiğim durum hastalarda çok nadir görülür. Yani her orta kulak iltihabı probleminden sonra kesin yaşanacak diye bir kural yoktur. Orta kulak iltihabı problemlerinin yaklaşık %1'inde görülecek bir durumdur'' dedi.

Çocukların Yüzde Doksanı Yaşıyor

Orta kulak iltihaplanması çocuklarda çok sık görülür. Çocukların neredeyse % 90'ında, 7-8 yaşına gelene kadar çok sıklıkla gözlenebilir.

Alınacak Tedbirler

Çocukların gribe yakalanmasını önleyici ne kadar tedbir varsa, aynıları bu problem için de bir önlem olabilir. Çocukların yanında sigara içilmemelidir. Yine çocuklar mümkün olduğu kadar doğal ve katkısız gıdalarla beslenmelidir. Her ne kadar tartışmalı gibi görünse de tıbbi açıdan hala çok büyük önemi olan grip aşıları ve pnömokok aşıları, çok sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda bu mevsimlerde yapılırsa, gripleri önlediği gibi orta kulak enfeksiyonlarını da önleyebilir.

Çocuklarda orta kulak iltihabına dikkat!

Antibiyotik, Akut, Grip, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Sağlık Çocuklarda orta kulak iltihabına dikkat! - Son Dakika


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