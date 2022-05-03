Çocuklarda Şiddetli Hepatit Vakaları ABD'de Endişe Yaratıyor - Son Dakika

LOS ANGELES, 3 Mayıs (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nde çocuklarda bildirilen çok sayıda ciddi hepatit vakası sağlık görevlileri ve ebeveynlerde büyük endişe yarattı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, Kovid-19'un bu vakaların oluşumunda etkisi olmadı. Alabama'da Ekim 2021 ile Şubat 2022 arasında, 1 ay ile 6 yaş arasında değişen yedisi kız ve ikisi erkek olmak üzere dokuz çocukta ciddi hepatit vakası rapor edildi. Bu vakalar, ABD'deki çocuklarda hepatit adı verilen karaciğer hastalığına dikkat çeken ilk vakalardı.

Dokuz çocuğun tam kan testlerinin tamamında adenovirüs pozitif çıktı. CDC'nin son raporuna göre, hastaların hiçbirinin Kovid-19 enfeksiyonu öyküsü yoktu ve hastalar Kovid-19 aşısı yaptırmamıştı. Başvurudan önce bazı çocuklar kusma, ishal ve üst solunum yolu semptomları bildirdiler. CDC'ye göre, başvuru sırasında bazılarında skleral sarılık, hepatomegali, sarılık ve ensefalopati vardı. Çocuklardan üçü karaciğer yetmezliği yaşadı ve ikisine de karaciğer nakli yapılması gerekti. Bu çocukların bazıları iyileşti, diğerleri de iyileşiyor. Tüm hastaların test sonuçlarında hepatit A, B ve C virüsleri negatif çıktı. CDC'ye göre, otoimmün hepatit, Wilson hastalığı, bakteriyemi ve idrar yolu enfeksiyonları dahil olmak üzere, pediatrik hepatit ve enfeksiyonlara yol açan diğer bazı nedenler de ekarte edildi. CDC, bildirilen bu vakaların nedeninin adenovirüs olabileceğini, ancak diğer potansiyel çevresel ve durumsal faktörlerin hala araştırıldığını belirtti.

NBC News'in haberine göre, şu anda biri Delaware'de, diğeri Louisiana'da, üçü Illinois'de, ikisi Kuzey Carolina'da ve dördü Wisconsin'de olmak üzere sekiz eyalette yaklaşık bir düzine başka vaka araştırılıyor. Tennessee Sağlık Bakanlığı eyalette altı vaka olduğunu söyledi. Georgia ve New York'taki eyalet sağlık departmanları da "bir avuç" potansiyel vakayı araştırdıklarını söyledi. CDC'ye göre, Avrupa'da yakın zamanda tanımlanmış olası vakalarla birlikte vaka kümesi, çocuklar arasında etiyolojisi bilinmeyen akut hepatitin ayırıcı tanısında adenovirüsün dikkate alınması gerektiğini düşündürüyor. Adenovirüs tip 41 öncelikle fekal-oral yolla yayılıyor ve ağırlıklı olarak bağırsağı etkiliyor. CDC, bunun, genellikle solunum semptomlarının eşlik ettiği ishal, kusma ve ateşle birlikte pediatrik akut gastroenteritin yaygın bir nedeni olduğunu söyledi.

CDC, adenovirüsün bağışıklığı baskılanmış çocuklar arasında hepatitin bir nedeni olarak kabul edildiğini ve sağlıklı çocuklar arasında karaciğer hasarına "yeterince bilinmeyen" bir katkıda bulunabileceğini söyledi. Kurum, hastalığın olası nedenini anlamak ve hastalığı önlemeye veya hafifletmeye yönelik potansiyel çabaları belirlemek için durumu yakından izliyor. Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapındaki doktorları bu tür olağandışı hepatit vakalarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.