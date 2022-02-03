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Çocuklarda sıtmaya karşı cibinlik kullanımı hayatta kalma oranını artırıyor - Son Dakika

Çocuklarda sıtmaya karşı cibinlik kullanımı hayatta kalma oranını artırıyor

03.02.2022 19:33
Çocuklarda sıtmaya karşı cibinlik kullanımı hayatta kalma oranını artırıyor

Bilim insanları, yaklaşık 20 yıl süren araştırma sonucunda sıtmaya karşı erken yaşlarda alınan cibinlik önleminin ileri yaşlarda hayatta kalma oranını artırdığını ortaya çıkardı.

Bilim insanları, yaklaşık 20 yıl süren araştırma sonucunda sıtmaya karşı erken yaşlarda alınan cibinlik önleminin ileri yaşlarda hayatta kalma oranını artırdığını ortaya çıkardı.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu, Ifakara Sağlık Enstitüsü ve İsveç Kamu Sağlığı Enstitüsünün 20 yıldır Tanzanya'da yürüttüğü araştırmada, cibinlik altında uyuyan çocukların ilerleyen yaşlarda hayatta kalma oranlarının diğerlerine oranla daha yüksek olduğu belirtildi.

New England Tıp Dergisi'nde yayınlanan çalışmada, sıtmanın görüldüğü Tanzanya kırsalındaki Ulanga ve Kilombero bölgelerindeki 6 bin 700 kişi 1998-2018 yıllarında takip edildi.

Düzenli olarak cibinlik altında uyuyan çocukların, seyrek olarak cibinlik altında uyuyan çocuklara nazaran hayatta kalma oranının yüzde 40 daha fazla olduğu görüldü.

Araştırma, erken yaşta sıtmaya yakalananların bağışıklık kazandığı için ileride hayatta kalma şansının daha fazla olacağına olan inancın tam tersi bir sonuca ulaştı.

Bilim insanları, 2003'e kadar her 4 ayda bir ailelerin evlerini ziyaret ederek çocukların cibinlik kullanım oranlarını kayıtlara geçirdi.

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Araştırma, Tanzanya, Londra, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çocuklarda sıtmaya karşı cibinlik kullanımı hayatta kalma oranını artırıyor - Son Dakika


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