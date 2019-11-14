Son Dakika Haberleri: Çocuklarda zeka gelişimi için omega 3 şart
Son Dakika Güncel Çocuklarda zeka gelişimi için omega 3 şart

Çocuklarda zeka gelişimi için omega 3 şart

7 saat önce

Nöroşirürji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, "Çocuklarda zeka gelişimi için omega 3 şart" dedi.

Çocuklarda zeka gelişimi için omega 3 şart, System.String[]

Nöroşirürji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, "Çocuklarda zeka gelişimi için omega 3 şart" dedi.

INCA Klinik Nöroşirürji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, "Omega 3 beyinde ve sinirsel iletilerde rol oynayan çok önemli bir bir yağ asididir. Dolayısıyla eksikliğinde zeka gelişimi veya kavrama yeteneğinde gerilik ortaya çıkmaktadır" diye konuştu.

Çocuk sağlığı ve beyin gelişimi için Omega 3'ün rolünü vurgulamanın şart olduğunu belirten Op. Dr. Bıkmaz, "Beyinde bulunan yağların yüzde 20'si DHA denilen omega-3'lerden oluşmakta. Soğuk deniz balıkları omega-3 ve DHA'ca oldukça zengindir. O nedenle omega 3 almak şart ve bunun en uygun yolu soğuk deniz balıklarını yani somon, uskumru ve ton balığını tüketmektir" dedi.

Omega-3 yağ asitlerinin özellikle DHA'nın çocuklarda beyin, sinir ve retina gelişimine katkıda bulunduğunu anlatan Op.Dr. Kerem Bıkmaz, "Omega 3 takviyesi alan veya omega 3'den zengin beslenen çocuklarda okul başarısının daha yüksek çıktığını gösteren çalışmalar da literatürde yer almaktadır. Çocuğun sağlıklı gelişimi ve büyümesinde özellikle EPA ve DHA açısından zengin beslenmesine önem verilmelidir. Derin ve soğuk denizlerde yaşayan balıklardan elde edilen balık yağları EPA ve DHA açısından zengindir" diye konuştu.

Bıkmaz, balık yağında bulunan omega-3 yağ asidinin, 4-13 yaş çocuklarda beynin normal gelişimi ile göz ve sinir sisteminin gelişimine yardımcı olduğunu ifade ederek, "O nedenle tüm bireylerde omega 3 yağ asidinin alımını arttırmak ve özellikle gelişim çağındaki çocukların EPA ve DHA'dan zengin olan balıkları tüketip eksikliklerinin görülmelerini önlemek beyin gelişimi için şarttır" şeklinde konuştu.

(İHA)

DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:05 Kaynak: İHA
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