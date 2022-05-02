SPOR Çocuklardan '300 Çocuk 300 Sporcu' projesine yoğun ilgi - Son Dakika

SPOR Çocuklardan '300 Çocuk 300 Sporcu' projesine yoğun ilgi

Şifanur SANSAR - Canberk ÖZTÜRK/ ANKARA,(DHA)- Ankara Büyük Şehir Belediyesi ASKİ Spor'un çocuklar için ücretsiz hayata geçirdiği '300 Çocuk 300 Sporcu' projesine katılım sayısı 2 bini aştı. Taha Akgül, Rıza Kayaalp Spor Kompleksi Tesis Müdürü Mahmut Bayoğlu, "Rıza Kayaalp ve Taha Akgül gibi sporcularla antrenman fırsatı bulan çocukların güreşe bakış açısı değişti. Antrenmanları akşam evde de yapıyorlar. Bu güreşe daha çok ilgi duyduklarını gösteriyor. 4-5 yaşındaki çocuklar bile mindere gelip enerjilerini atıyorlar" dedi.

Taha Akgül, Rıza Kayaalp Spor Kompleksi'nde, Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor'un hayata geçirdiği '300 çocuk 300 sporcu' projesi yoğun ilgi gördü. Yaşları 5 ile 13 arasında değişen öğrenciler birçok branşta antrenman yapma fırsatı buldu. Güreşe yoğun ilgi gösteren çocuklar ısınma hareketlerini ardından minderde birbirleriyle mücadele etti.

SERBEST GÜREŞ TEKNİK SORUMLUSU BİNİCİ: YENİ ŞAMPİYONLAR KEŞFETMEK AMACIYLA BAŞLATIŞMIŞ BİR PROJE

Yeni şampiyonlar keşfetmek için böyle bir projeye imza attıklarını ifade eden Serbest Güreş Teknik Sorumlusu Fırat Binici, "Bütün amatör branşlarda yeni şampiyonlar keşfetmek amacıyla başlatışmış bir proje. 300 çocuk hedefiyle başladık. 5-6 yaştan 13-14 yaş grubuna kadar altyapı çalışmalarına başladık. Şu an bütün branşlarda 2 bin civarında oyuncu var. Çok yetenekli çocuklar var. Onların içinden Rıza Kayaalp ve Taha Akgüllerin çıkacağına inanıyorum. Rıza ve Taha burada antrenmana geldi. Çocuklar onları yakinen görüyor. Onlar için çok büyük avantaj. Şampiyonlarla aynı ortamdalar zamanla kendilerine hedef koyacaklar" diye konuştu.

TAHA AKGÜL, RIZA KAYAALP SPOR KOMPLEKSİ TESİS MÜDÜRÜ BAYOĞLU: GÜREŞTE 500 KAYIT ALDIK

Pandemi döneminde evde hareketsiz kalan çocukları yeniden sporu kazandırmayı amaçladıklarını ifade eden Taha Akgül, Rıza Kayaalp Spor Kompleksi Tesis Müdürü Mahmut Bayoğlu, "300 çocuk 300 sporcu projesiyle antrenmanlarımız haftada 3 gün devam etmektedir. Güreş için yaklaşık 500 kayıt aldık. Diğer branşlarla birlikte 2 bin üzerinde sporcu kaydımız var. Haftada 3 gruba ayırdık. Projeyle çocukları spora kazandırmak, güreşi öğretmek, pandemi döneminde evde kalan hareketsiz kalan çocukları yeniden spora kazandırmayı amaçlıyoruz. Aileler, ilk geldiklerinde çocuklarına zarar gelecek endişesi taşıyor ama burada şampiyon sporcularla birlikte antrenmanları görünce güreşe bakış açıları çok değişti. Antrenmanları akşam evde de yapıyorlar. Bu güreşe daha çok ilgi duyduklarını gösteriyor. 4-5 yaşındaki çocuklar bile mindere gelip enerjilerini atıyorlar" dedi

"GELECEKTE KENDİMİ OLİMPİYAT BİRİNCİSİ OLARAK GÖRÜYORUM"

Antrenmanlarda başarı sağlayıp olimpiyatlara hazırlanmak istediğini belirten 11 yaşındaki Abdul Efe Çelik ise " Afyon'da oynanan U-11 Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü oldum. Bu projede antrenman yapıyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Antrenman yaptıkça daha motive oluyorum. Heyecanım mindere adım atınca geçiyor. Kazanma hırsı oluyor. Gelecekte kendimi olimpiyat birincisi olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.