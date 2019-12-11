Çocuklardan Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu'na bayraklı karşılama

Van'ın Erciş ilçesindeki Çataltepe İlkokulu öğrencileri, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nu ellerindeki Türk bayrakları ve söyledikleri 'Bayrak' şiiriyle karşıladı.



İlçeye 28 kilometre uzaklıkta bulunan Çataltepe İlkokulu muhtarı ve öğretmenleri, okullarına ihata duvarı yapmak için Erciş Belediyesine müracaat ettiler. Bu isteği yerinde gören Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, okulun çevresine 168 metre uzunluğunda ihata duvarı yaptırarak okul yönetiminin bu talebini yerine getirdi. Öğrencilerin okullarını ziyaret etmesi isteğini de geri çevirmeyen Mehmetbeyoğlu, okula gelişinde öğrenciler tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı. 'Bayrak' şiirini de hep bir ağızdan okuyan minik öğrencilerin bu samimiyeti, Mehmetbeyoğlu'nun hayli duygulandırdı.



Öğrencileri tek tek öpen ve çikolata ikram eden Mehmetbeyoğlu; vatanına, milletine, bayrağına sahip nesillerin yetişmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Çok güzel ve anlamlı bir iş için okulumuza geldik. Okulumuzun en büyük ihtiyaçlarından biri olan ihata duvarı ve okul bahçesindeki peyzaj ve yeşillendirme çalışmalarının yapılması konusunda muhtar ve öğretmenlerimize söz vermiştik. Bugün sözümüzün gereğini yaptık. Eğitime yapılan yatırımları çok ama çok önemsiyoruz. Evlatlarımızın, vatandaşlarımızın, öğretmenlerimizin mutluluğu bizleri de mutlu ediyor. Bundan sonraki dönemde de Erciş Belediye Başkan Vekili olarak şehrimizin her köşesinde gerek eğitim, gerekse alt ve üst yapı çalışmalarında Ercişli vatandaşlarımızın hizmetinde olacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum" dedi.



Daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet eden ve çikolata ikram eden Mehmetbeyoğlu, vatandaşlarla da ayaküstü sohbet ederek isteklerini dinledikten sonra Çataltepe Mahallesi'nden ayrıldı.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun ziyaretinde Erciş Belediye Başkan Yardımcısı Hikmetullah Yiğit, Erciş Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, Şube Müdürü Kurbani Özdaş, Çataltepe Mahallesi sakinleri, öğretmen ve öğrenciler hazır bulundu. - VAN