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Çocuklardan basketbola büyük ilgi

11 dakika önce

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Basketbol Yaz Okulları'na katılan 6-16 yaş arası basketbol sevdalısı çocuklar, parke üzerinde eğitimlere büyük ilgi gösteriyor.

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Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Basketbol Yaz Okulları'na katılan 6-16 yaş arası basketbol sevdalısı çocuklar, parke üzerinde eğitimlere büyük ilgi gösteriyor. Hem basketbol oynamayı öğrenen hem de keyifli vakit geçiren bine yakın küçük ve genç yaştaki basketbol sevdalısı, geleceğin başarılı sporcuları olma yolunda yetiştiriliyor.

Başarılı sporcuların yetiştirilmesi noktasında basketbol, badminton, cimnastik, futbol, yüzme gibi ihtisaslaştığı spor branşlarında altyapıya büyük önem veren Şehitkamil Belediyesi, çocukların ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan spor yoluyla uzak tutularak, şampiyon sporcuların yetiştirilmesinde büyük çaba gösteriyor. Şehitkamil Belediyesi, yaz spor okullarında uzman eğitmenler eşliğinde çalışmalarını sürdüren dev adamlar ve potanın perileri, branşa özgü konuların anlatıldığı antrenmanlar ve oyun merkezli programlarla basketbolu öğrenip, keyifli zaman geçiriyor.

Şehitkamil Belediyesi Basketbol Yaz Spor Okullarında katılımcı sporcu öğrencilerin oyun ve eğlence merkezli, milli ve manevi değerler eğitimlerine önem verilen, sürdürülebilir spor alışkanlıklarının kazandırılmasına yönelik programlarla basketbol öğrendiklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaz basketbol spor okulları kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Yaz tatilinde spor okullarımız aracılığıyla bir kez daha çocuklarımız ve gençlerimizle spor alanlarında buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaz spor okullarımız kayıt kabul sürecinde büyük ilgi gördü. İhtisaslaştığımız tüm branşlarda olduğu gibi çocuklarımız ve gençlerimizin basketbol yaz okuluna olan ilgileri üst seviyede. Şu anda İbrahimli Spor Merkezi ve Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde 37 farklı seans seçeneğiyle bine yakın öğrencimiz basketbol eğitimi görüyor. Potanın dev adamları ve perileri oyun ve eğlence merkezli, milli ve manevi değerler eğitimlerine önem verilen, sürdürülebilir spor alışkanlıklarının kazandırılmasına yönelik programlarla basketbol öğreniyor. Ümit ediyorum ki onlar da spor okullarımızda yetişen abi ve ablaları gibi Milli Takım'a kadar yükselir. Bizleri gururlandıran sportif başarılara imza atarlar. Farklı branşlarda düzenlediğimiz yaz spor okulları ve yaz gençlik kamplarında dönem sonuna kadar on binlerce öğrencimizi misafir edeceğiz. Ben, tüm eğitim ve etkinlik sürecinde katılımcısı sporcularımıza, kampçılarımıza, değeri eğitmen ve antrenörlerimize yürekten başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:40 Kaynak: İHA
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