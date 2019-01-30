Çocuklardan Başsavcı Keskin'e Ziyaret
33 dakika önce
Van'da sokakta çalıştırıldığı tespit edilen çocuklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce geliştirilen "Çocuk ve Gençlik Kampüsü Projesi" kapsamında Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin'i ziyaret etti.
Van
'da sokakta çalıştırıldığı tespit edilen çocuklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce geliştirilen "Çocuk ve Gençlik Kampüsü Projesi" kapsamında Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin
'i ziyaret etti.
Çocukların evrensel ve manevi değerlere sahip, topluma yararlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, davranış ve değerlerini güçlendirmek, zihinsel, sosyal gelişimlerini desteklemek ve sorumluluk duygusuna sahip bireyler olarak yetişmelerinin sağlanması amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce çalışma yürütülüyor.
Bu kapsamda geliştirilen "Çocuk ve Gençlik Kampüsü Projesi"ne dahil edilen çocuklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz ve İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir ile Cumhuriyet Başsavcısı Keskin'i ziyaret etti.
Ziyarette çocuklara mesleki tecrübelerinden söz eden Keskin, çocuklarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Çocuklar duruşma salonlarını da gezdi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:09 Kaynak: AA
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