Çocuklardan birini dövüp sokağa attı, 4'ünü eve kilitleyip cezaevindeki eşini bayram görüşüne gitti - Son Dakika
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Çocuklardan birini dövüp sokağa attı, 4'ünü eve kilitleyip cezaevindeki eşini bayram görüşüne gitti

05.05.2022 10:17

Çocuklardan birini dövüp sokağa attı, 4'ünü eve kilitleyip cezaevindeki eşini bayram görüşüne gitti Pencereden yardım isteyen çocuklar, 4 saat sonra annelerinin gelmesiyle evden çıkartıldıktan sonra Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldüADANA Adana'da bir kadın, cezaevindeki eşinin bayram...

Çocuklardan birini dövüp sokağa attı, 4'ünü eve kilitleyip cezaevindeki eşini bayram görüşüne gitti

Pencereden yardım isteyen çocuklar, 4 saat sonra annelerinin gelmesiyle evden çıkartıldıktan sonra Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü

ADANA Adana'da bir kadın, cezaevindeki eşinin bayram görüşüne giderken çocuklarından birini dövüp sokağa attı, 4'ünü eve kilitledi. Pencerelerden bağırarak yardım isteyen çocuklar 4 saat sonra annelerinin gelmesiyle evden çıkartıldıktan sonra Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi 52043 Sokakta meydana geldi. Sasha Kırdi (32), uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla tutuklandı. Eşi Nur Abbes ise 2 katlı müstakil evin giriş katında Muhammed (10), Rudeyne (8), Abdo (6), Besir (4), Rule isimli 5 çocuğuyla birlikte yaşamaya başladı.

Dün anne Abbes, iddaya göre öğle saatlerinde oğlu Muhammed'i dövdü. Küçük çocuğu mahallede de sürükleyen Abbes, mahalle sakinlerinin tepki göstermesi üzerine oğlunu bıraktı. Bu sırada küçük çocukta annesinden kaçtı. Ramazan Bayramı nedeniyle eşi Sasha Kırdi'nin görüşüne gitmek için evden çıkan Abbes, 4 çocuğunun üzerine kapıyı kilitleyip cezaevine gitti.

Pencereden yardım çığlığı

Evde kilitli kalan çocuklar, yoldan geçen vatandaşlardan pencere ve kapıdan seslenerek yardım istedi. Mahallelinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kapının kilitli olduğunu gören ekipler, anne Abbes'e ulaşarak eve çağırdı. Anne Nur Abbes, cezaevinde olduğu için gelmesi 4 saat sürdü. Bu sırada mahalleli ise kapıyı açmaya çalıştı ancak başaramadı. Eve giriş için izin alamayan ekiplerde anne Abbes'i beklemeye başladı.Annelerini beklerken evdeki çakmak ve bıçakla oynayan çocukları fark eden polisler çocukların ellerindeki bıçak ve çakmakları alarak muhtemel bir faciayı da önledi. Abdo Kırdi, babasının cezaevinde olduğunu söyleyerek, "Babam cezaevinde annem babamın görüşüne gitti" dedi.

"Yazık bu çocuklara"

Bu sırada gazetecilere konuşan mahalle sakinlerinden Halit Oruç, annenin evlatlarına sürekli şiddet uyguladığını öne sürdü. Oruç, "Çocuğu boynundan tutmuş, dövüyordu. Biz de tepki gösterdik. Çocuklar evde kilitli, kadın da gitti. Babaları da uyuşturucudan cezaevindeymiş. Yazık bu çocuklara" diye konuştu. Yaklaşık 4 saat sonra anne Nur Abbes'in eve gelip kapıyı açması üzerine evdeki çocuklar dışarı çıkarıldı. Anne Nur Abbes, ara sokaklarda yürürken bulunan oğlu Muhammed ve diğer 4 çocuğu Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Anne Nur Abbes'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan çocukların evdeki bazı eşyaları da pencereden dışarı atarken atık toplayıcıların o eşyaları almaya çalışması dikkat çekti.

Çocuklardan birini dövüp sokağa attı, 4'ünü eve kilitleyip cezaevindeki eşini bayram görüşüne gitti
Çocuklardan birini dövüp sokağa attı, 4'ünü eve kilitleyip cezaevindeki eşini bayram görüşüne gitti
Çocuklardan birini dövüp sokağa attı, 4'ünü eve kilitleyip cezaevindeki eşini bayram görüşüne gitti
Çocuklardan birini dövüp sokağa attı, 4'ünü eve kilitleyip cezaevindeki eşini bayram görüşüne gitti

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Bayram, Seyhan, Adana, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocuklardan birini dövüp sokağa attı, 4'ünü eve kilitleyip cezaevindeki eşini bayram görüşüne gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çocuklardan birini dövüp sokağa attı, 4'ünü eve kilitleyip cezaevindeki eşini bayram görüşüne gitti - Son Dakika
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