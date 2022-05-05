Çocuklardan birini mahallede sürükledi, kalan 4 çocuk ise pencereden çığlık atarak yardım istedi - Son Dakika

Sasha K. (32) uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla tutuklandı. Eşi Nur A. (29) ise 2 katlı müstakil evin giriş katında Muhammed (10), Rudeyne (8), Abdo (6), Besir (4), Rule (2) isimli 5 çocuğuyla birlikte yaşamaya başladı. Dün anne Nur A., iddiaya göre öğle saatlerinde oğlu Muhammed'i dövdü. Küçük çocuğu mahallede de sürükleyen kadın, mahalle sakinlerinin tepki göstermesi üzerine oğlunu bıraktı. Bu sırada küçük çocuk annesinden kaçtı. Ramazan Bayramı nedeniyle eşinin görüşüne gitmek için evden çıkan Nur A., 4 çocuğunun üzerine kapıyı kilitleyip cezaevine gitti.

PENCEREDEN ÇIĞLIK ATARAK YARDIM İSTEDİLER

Evde kilitli kalan çocuklar, yoldan geçen vatandaşlara pencere ve kapıdan seslenerek yardım istedi. Mahallelinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kapının kilitli olduğunu gören ekipler, anne Nur A.'ya ulaşarak eve çağırdı. Annenin cezaevinden gelmesi ise 4 saat sürdü. Bu sırada mahalleli kapıyı açmaya çalıştı ancak başaramadı. Eve giriş için izin alamayan ekipler de anne Nur A.'yı beklemeye başladı. Annelerini beklerken evdeki çakmak ve bıçakla oynayan çocukları fark eden polisler, çocukların ellerindeki bıçak ve çakmakları alarak muhtemel bir faciayı önledi. Abdo K., babasının cezaevinde olduğunu söyleyerek, "Babam cezaevinde, annem babamın görüşüne gitti" dedi.

"YAZIK BU ÇOCUKLARA"

Gazetecilere konuşan mahalle sakinlerinden Halit Oruç, annenin evlatlarına sürekli şiddet uyguladığını öne sürdü. Oruç, "Çocuğu boynundan tutmuş dövüyordu. Biz de tepki gösterdik. Çocuklar evde kilitli, kadın da gitti. Babaları da uyuşturucudan cezaevindeymiş. Yazık bu çocuklara" diye konuştu.

ATIK TOPLAYICILARI ÇOCUKLARIN DIŞARI ATTIĞI EŞYALARI ALMAYA ÇALIŞTI

Yaklaşık 4 saat sonra anne Nur A.'nın eve gelip kapıyı açması ile çocuklar dışarı çıkarıldı. Anne Nur A., ara sokaklarda yürürken bulunan oğlu Muhammed ve diğer 4 çocuğu Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Anne Nur A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan çocukların evdeki bazı eşyaları da pencereden dışarı atarken atık toplayıcıların o eşyaları almaya çalışması dikkat çekti.