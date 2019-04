Çocuklardan Can Dostlarına Ziyaret

Gelecek nesillere hayvan sevgisinin aşılanması için yıl içerisinde çeşitli faaliyetler düzenleyen Osmangazi Belediyesi 4 Nisan Sokak Hayvanlarını Koruma Gününde öğrencileri can dostlarla buluşturdu.Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde düzenlenen programda Şehit Jandarma Er Samet Akdeniz İlkokulu'ndan 130 öğrenci, can dostları ile hoşça vakit geçirdi. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Yalçın 'ın sunumu ile başlayan programda öğrencilere hayvan hakları, hayvanlardan bulaşan hastalıklar ve yaralı sokak hayvanlarına nasıl davranmaları konularında bilgiler verildi. Eğitim sonunda ise barınağı gezen çocuklar, hayvanlarla ilgili merak ettiklerini sorarak onları yakından tanıma fırsatı buldu.Öğrencilere hayvan sahiplenmenin öneminden bahseden Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Dilek Yosun, "Belediye olarak bir gün değil her gün hayvanlarımızı koruyoruz. Çünkü biz onlarla yaşıyoruz. Yıl içerisinde yaklaşık 8 bin sahipsiz sokak hayvanını tedavi ederek, 2 bin hayvanın kısırlaştırılmasını sağlıyoruz. Tedavilerinin ardından yasalar gereği sahipsiz hayvanları doğal ortamlarına geri bırakıyoruz. Ayrıca ilçenin birçok noktasına yerleştirdiğimiz su ve mama odakları ile sahipsiz hayvanların beslenmelerine yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızı barınağımıza misafir ederek, hayvan sevgisi konusunda bilgilendiriyoruz" dedi. - BURSA