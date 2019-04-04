Son Dakika Haberleri: Çocuklardan Can Dostlarına Ziyaret

Çocuklardan Can Dostlarına Ziyaret

28 dakika önce

Gelecek nesillere hayvan sevgisinin aşılanması için yıl içerisinde çeşitli etkinlikler düzenleyen Osmangazi Belediyesi, 4 Nisan Sokak Hayvanlarını Koruma Günü kapsamında öğrencileri can dostlarla buluşturdu.

Çocuklardan Can Dostlarına Ziyaret, System.String[]

Osmangazi'den Sokak Hayvanlarını Koruma Günü Etkinliği

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Şehit Jandarma Er Samet Akdeniz İlkokulu'ndan 130 öğrenci, can dostları ile hoşça vakit geçirdi. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Yalçın'ın sunumu ile başlayan etkinlikte, öğrencilere hayvan hakları, hayvanlardan bulaşan hastalıklar ve yaralı sokak hayvanlarına nasıl davranmaları konularında bilgiler verildi. Eğitim sonunda ise barınağı gezen çocuklar, hayvanlarla ilgili merak ettiklerini sorarak onları yakından tanıma fırsatı buldu.

Öğrencilere hayvan sahiplenmenin öneminden bahseden Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Dilek Yosun, "Belediye olarak bir gün değil her gün hayvanlarımızı koruyoruz. Çünkü biz onlarla yaşıyoruz. Yıl içerisinde yaklaşık 8 bin sahipsiz sokak hayvanını tedavi ederek, 2 bin hayvanın kısırlaştırılmasını sağlıyoruz. Tedavilerinin ardından yasalar gereği sahipsiz hayvanları doğal ortamlarına geri bırakıyoruz. Ayrıca ilçenin birçok noktasına yerleştirdiğimiz su ve mama odakları ile sahipsiz hayvanların beslenmelerine yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızı barınağımıza misafir ederek, hayvan sevgisi konusunda bilinçlendiriyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:32 Kaynak: Bültenler

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