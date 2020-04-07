Çocuklardan Dünya Sağlık Günü'nde 'Evde Kal' çağrısı - Son Dakika

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Çocuklardan Dünya Sağlık Günü'nde 'Evde Kal' çağrısı
6 saat önce
Bağcılar Zeynep Bedia Kılıçlıoğlu 1-G sınıfı öğrencileri hazırladıkları video ile 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nde sağlık çalışanlarına anlamlı bir destekte bulunarak vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısında bulundu.
Bağcılar Zeynep Bedia Kılıçlıoğlu 1-G sınıfı öğrencileri hazırladıkları video ile 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nde sağlık çalışanlarına anlamlı bir destekte bulunarak vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısında bulundu.
Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerle okullar kapatılmış ve çocuklar evden eğitim almaya başlamıştı. Bağcılar Zeynep Bedia Kılıçlıoğlu İlkokulu 1-G sınıfı öğrencileri öğretmenlerinin organize etmesiyle 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kapsamında sağlıkçılara destek ve moral olmak için bir video hazırladı. Video da kartondan yaptıkları çiçeklerle sağlıkçılara teşekkür eden çocuklar, vatandaşlara ise 'Evde Kal' çağrısı yaptı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 10:34 Kaynak: İHA
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