Son Dakika Haberleri: Çocuklardan ebeveynlerine trafik notu
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Çocuklardan ebeveynlerine trafik notu

15 dakika önce

Sakarya'da çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" veren trafik polisleri, onlardan ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini karneye işaretlemelerini istedi.

Çocuklardan ebeveynlerine trafik notu, System.String[]
Sakarya'da çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" veren trafik polisleri, onlardan ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini karneye işaretlemelerini istedi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ramazan Bayramı tatili öncesi vatandaşların huzurlu ve güvenli yolculuk yapmaları için Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde broşür dağıtıldı.
Tek tek otobüsleri dolaşan trafik polisi Murat Ünal, yolculara bilgilendirmede bulundu.
Trafik kurallarını hatırlatan Ünal, sürücüleri özellikle emniyet kemeri takmaları, cep telefonu kullanmamaları ve hız limitlerine uymaları konusunda uyardı.
Terminaldeki çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" de veren trafik polisleri, onlardan ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini karneye işaretlemelerini istedi.
Çocuklar doldurdukları karneleri, 20 Haziran'a kadar Twitter'dan "@TrafikEgm" hesabı ile #trafikkarnem etiketini kullanarak EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığına iletecek. Karneler arasından en çok beğeni alan ilk 100 paylaşım sahibi bisikletle ödüllendirilecek.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:55 Kaynak: AA
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