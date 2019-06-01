Çocuklardan ebeveynlerine trafik notu

Adıyaman
'da Ramazan Bayramı
tatili nedeniyle kontrol edilen araçlarda çocuklara, ebeveynlerinin kural ihlallerini takip amacıyla "Sürücü Seyahat Karnesi" verildi.
İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü
Bölge Trafik Şube Müdürlüğü
ekipleri, Ramazan Bayramı tatilinin başlaması nedeniyle Adıyaman Şanlıurfa
Karayolu Akpınar
trafik kontrol noktası ve Adıyaman Gölbaşı
Karayolu polis kontrol noktasında denetim yaptı.
Oluşturulan uygulama noktasında durdurulan araçların sürücülerinin belgeleri kontrol edildi.
Sürücüler, özellikle emniyet kemeri, cep telefonu ve hız limiti konusunda uyarıldı.
Bu arada durdurdukları araçlardaki çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" veren polis ekipleri, onlardan ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini bu karneye işaretlemelerini istedi.
Çocuklar doldurdukları karneleri, 20 Haziran'a kadar Twitter
'dan "@TrafikEgm" hesabı ile #trafikkarnem etiketini kullanarak EGM
Trafik Hizmetleri Başkanlığına iletecek.
Karneler arasından en çok beğeni alan ilk 100 paylaşım sahibi bisikletle ödüllendirilecek.