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Çocuklardan ebeveynlerine trafik notu

40 dakika önce

Adıyaman'da Ramazan Bayramı tatili nedeniyle kontrol edilen araçlarda çocuklara, ebeveynlerinin kural ihlallerini takip amacıyla "Sürücü Seyahat Karnesi" verildi.

Çocuklardan ebeveynlerine trafik notu, System.String[]
Adıyaman'da Ramazan Bayramı tatili nedeniyle kontrol edilen araçlarda çocuklara, ebeveynlerinin kural ihlallerini takip amacıyla "Sürücü Seyahat Karnesi" verildi.
İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tatilinin başlaması nedeniyle Adıyaman Şanlıurfa Karayolu Akpınar trafik kontrol noktası ve Adıyaman Gölbaşı Karayolu polis kontrol noktasında denetim yaptı.
Oluşturulan uygulama noktasında durdurulan araçların sürücülerinin belgeleri kontrol edildi.
Sürücüler, özellikle emniyet kemeri, cep telefonu ve hız limiti konusunda uyarıldı.
Bu arada durdurdukları araçlardaki çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" veren polis ekipleri, onlardan ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini bu karneye işaretlemelerini istedi.
Çocuklar doldurdukları karneleri, 20 Haziran'a kadar Twitter'dan "@TrafikEgm" hesabı ile #trafikkarnem etiketini kullanarak EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığına iletecek.
Karneler arasından en çok beğeni alan ilk 100 paylaşım sahibi bisikletle ödüllendirilecek.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:07 Kaynak: AA
Polis, Adıyaman, Ramazan Bayramı, Güncel
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