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Çocuklardan ebeveynlerine trafik notu

1 saat önce

Mardin'de durdurdukları araçlardaki çocuklara "sürücü seyahat karnesi" veren trafik polisleri, ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini karneye işaretlemelerini istedi.

Çocuklardan ebeveynlerine trafik notu, System.String[]
Mardin'de durdurdukları araçlardaki çocuklara "sürücü seyahat karnesi" veren trafik polisleri, ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini karneye işaretlemelerini istedi.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekiplerince, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Mardin- Diyarbakır, Mardin- Şanlıurfa ve Mardin- Şırnak kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında durdurulan araçların sürücülerinin belgeleri kontrol edildi.
Sürücüler, özellikle emniyet kemeri, cep telefonu ve hız limiti konusunda uyarıldı.
Denetime katılan Vali Mustafa Yaman, araçlardaki çocuklara "sürücü seyahat karnesi" vererek, ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini karneye işaretlemelerini istedi.
Vali Yaman, yaptığı konuşmada, bayramda kazaları önlemek için önlemleri artırdıklarını söyledi.
"İçişleri Bakanlığınca başlatılan kampanyada çocuklara sürücü karnesi veriyoruz." diyen Yaman, şunları kaydetti:
"Çocuklar bu karneyi sürücü olan büyüklerinin kurallara uyup uymadıklarını tespit için kullanıyor. Daha sonra sosyal medyada paylaşılıyor ve hangisi daha çok kullanılırsa çocuklara çeşitli hediyeler verilecek. Çocuklar sigara, israf ve verimlilik ile ilgili kampanyalarda çok etkili oldu. Trafik kampanyalarında çocuklar büyüklerini etkiliyor, onları ikaz ediyor. Çok etkili olduğu kanaatindeyiz."
Denetimlere İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cihat Mailoğlu ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser Şaban Paksoy da katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:50 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Güncel
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