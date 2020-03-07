Çocuklardan, 'en çok neyi merak ediyorsun?' sorusuna renkli cevaplar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuklardan, 'en çok neyi merak ediyorsun?' sorusuna renkli cevaplar - Son Dakika

Çocuklardan, 'en çok neyi merak ediyorsun?' sorusuna renkli cevaplar

7 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 'Eğitim ya da Eğitim' dergisinde çocukların, 'En çok neyi merak ediyorsun?' sorusuna verdikleri cevaplar, renkli dünyalarını yansıttı.

Çocuklardan, 'en çok neyi merak ediyorsun?' sorusuna renkli cevaplar, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 'Eğitim ya da Eğitim' dergisinde çocukların, 'En çok neyi merak ediyorsun?' sorusuna verdikleri cevaplar, renkli dünyalarını yansıttı.

MEB'in 'Eğitim ya da Eğitim' dergisinin merak konusuna ayrılan ikinci sayısında çocuklara 'En çok neyi merak ediyorsun?' sorusu yöneltildi ve çocuklardan gelen birbirinden ilginç yanıtlara dergide yer verildi. Çocukların renkli dünyalarını yansıtan cevaplardan bazıları şöyle:

"İnsanların ismi nereden geliyor? İlk at süren kişi kim? İlk bal yiyen kişi kim? Uçlu kalemi kim buldu? Ben küçükken nasıl biriydim? Domino taşları neden yapılıyor? İlk tohumu kim buldu, hayvanların adını kim buldu? Acaba dünyaya nasıl ve ne yaparak katkıda bulunabilirim? Acaba görme engelliler gibi anne ve babamı görememek nasıl bir şey? Gelecekte dünya nasıl olacak? Neden çoğu insan acımasız? Arabalar nasıl yapılıyor? Hayvanlar canlı olduğu halde neden konuşmuyor?"

Dergide ayrıca, eğitim meseleleri kültür, sağlık, sanat, spor gibi hayatın tüm bileşenleriyle tanımlanıp irdeleniyor. Çözüm önerilerinin tartışıldığı, iyi örneklerin yakından incelendiği, dünyanın eğitim gündeminin takip edildiği bir platform olarak hizmet veren dergi, 2 aylık sürelerle yayımlanıyor. Dergi tüm okulların öğretmen odalarının yanı sıra, kitap ve dergi satış noktalarında da bulunuyor.


MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Talep edilmesi halinde ceza ve infaz kurumlarına kreş, anaokulu ve lise açılacak
İdlib şehidi Hüseyin Özdemir'in babası, ayakkabısı çamurlu olduğu için makam aracına binmemiş KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Rus Dışişleri, Lavrov'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu görüntüde ne dediğini açıkladı

Son Dakika Haberleri
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 20:24:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuklardan, 'en çok neyi merak ediyorsun?' sorusuna renkli cevaplar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]