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Çocuklardan geri dönüşüm defilesi

1 saat önce

ESENLER Belediyesi Dede-Torun Yaşam Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, atıklardan tasarladıkları elbise ve kostümleri, 'Geri Dönüşüm Defilesi'nde sergilediler.

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ESENLER Belediyesi Dede- Torun Yaşam Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, atıklardan tasarladıkları elbise ve kostümleri, 'Geri Dönüşüm Defilesi'nde sergilediler.

Esenler Belediyesi Dede-Torun Yaşam Merkezi'nin minik öğrencileri, Geri Dönüşüm Defilesi'nde atık poşet, kağıt ve bezlerden hazırlanan birbirinden renkli kıyafetlerle ve kostümlerle geri dönüşüme dikkat çektiler. Çocuklara çevre bilincinin kazandırılması amacıyla, "Her Atık Çöp Değildir" fikrinden hareketle başlatılan kampanya kapsamında çocuklar, aileleriyle birlikte birbirinden kullanışlı ve renkli tasarımlara imza attılar.

MİNİKLERDEN ÇEVREYE DUYARLILIK MESAJLARI

"Seç, Biriktir, İşle, Giy" sloganıyla tasarımcılığı defilede sergileyen minik öğrenciler, atık poşet, kağıt ve bezlerden hazırlanan birbirinden renkli kıyafet ve kostümlerle giydiler.  En kullanışlı ve yararlı olması kriterleri ile defilenin en başarılı kıyafeti, çevre mühendislerinin seçimiyle, karton koli ve kağıttan yaptığı, çiçeklerle renklendirdiği elbisesi ve ayakkabılarıyla Sahra Selen Parlakdemir oldu.


- İstanbul
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:24 Kaynak: DHA
Esenler, Torun, Dönüşüm, Güncel
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