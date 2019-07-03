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Çocuklardan İl Genel Meclisine ziyaret

1 saat önce

Gümüşhane merkeze bağlı Övündü köyünden bir grup çocuk, İl Genel Meclisini ziyaret etti.

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Gümüşhane merkeze bağlı Övündü köyünden bir grup çocuk, İl Genel Meclisini ziyaret etti.
Köy Muhtarı Celal Milet'in de katıldığı ziyarette çocuklar, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu ve meclis üyeleriyle bir araya gelerek, taleplerini dile getirdi.
Meclis Başkanı Erdoğdu'dan köylerinde futbol oynadıkları alanın düzenlenmesini talep eden çocuklar, daha sonra meclis toplantısına katıldı.
Ziyarette çocuklarla tek tek ilgilenen Erdoğdu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Çocukların taleplerinin en kısa zamanda yerine getireceğini kaydeden Erdoğdu, "Çocuklar köylerinin daha yaşanılır hale gelmesi için bizlere taleplerini iletti. Bizler de çocuklarımızın talebini not aldık. Onları kırmayacağız ve taleplerini en kıza zamanda yerine getireceğiz." dedi.
Meclis olarak geleceğin teminatı çocukların daha iyi şartlarda yetişmesine çalışacaklarını vurgulayan Erdoğdu, şunları kaydetti:
"Bizler meclis olarak meclis üyelerimizle çocuklarımıza daha güzel, daha yaşanabilir bir ülke bırakmak için çalışacağız. Onları geleceğe hazırlamak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz. Çocuklarımızın eğitimlerini en iyi şekilde almalarını sağlamak bizim en asli görevlerimiz arasında yer alıyor. Biz bunun için mücadele edeceğiz ve çocukların vatana ve millete yararlı bireyler olmaları için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Bizler bunun için varız."
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:19 Kaynak: AA
Meclis Başkanı, Gümüşhane, Güncel
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