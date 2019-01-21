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Çocuklardan İnsanlık Dersi

2 saat önce

Çocuklardan insanlık dersi Herkesin kayıtsız kaldığı olayda koca yürekli miniklerin çabası hayat kurtardı Oyun oynarken duydukları sese giden çocuklar yaralı yavru kedinin kurtarılmasını sağladıISPARTA - Isparta'da mahallede oynarken duydukları sese yönelen çocuklar, okudukları okulun depo...

Çocuklardan insanlık dersi
Herkesin kayıtsız kaldığı olayda koca yürekli miniklerin çabası hayat kurtardı
Oyun oynarken duydukları sese giden çocuklar yaralı yavru kedinin kurtarılmasını sağladı

ISPARTA - Isparta'da mahallede oynarken duydukları sese yönelen çocuklar, okudukları okulun depo kısmında mahsur kalan yaralı haldeki yavru kediyi fark ederek, zabıta ve okul yetkilileriyle bir canın hayatın kurtardılar.
Olay, geçtiğimiz Cuma günü Kepeci Mahallesi'ndeki Ülkü İlkokulu'nda meydana geldi.
Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte mahallede oyun oynamaya çıkan 11 yaşındaki Oğuz Kağan Başkal ve 9 yaşındaki Doruk Perçin isimli arkadaşlar, okul binasında duydukları kedi sesinden sonra oraya yöneldiler.
Sesin geldiği yere gittiklerinde, Ülkü İlkokulu'nun depo olarak kullanılan bodrum bölümünde yavru kedinin serzenişini gören çocuklar, çevreden geçen büyüklerinden yardım istediler.
Yardım taleplerine karşılık bulamayan çocuklar bu kez durumu Isparta Belediyesi Zabıta ekiplerine haber verdiler.
Zabıta ve belediye veteriner hekimi mahsur kalan yaralı yavruyu kurtardı
Kısa süre sonra ihbara konu bölgeye ulaşan Zabıta Ekipleri, kedinin durumunu görerek olayı okul görevlileri ve Isparta Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bildirdiler.
Okul görevlilerinin gelmesiyle birlikte, rehabilitasyon merkezi veteriner hekimiyle yavru kedinin bulunduğu alana ulaşan zabıta ekipleri, depoda mahsur kalan yaralı haldeki kediyi kurtarmayı başardı.
Yapılan ilk incelemede gözünde ölümcül bir rahatsızlık bulunduğu tespit edilen yavru kedi, ilk müdahalesi sonrasında Isparta Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.
Küçük bilginlerden hayvanseverlik dersleri
Yaralı haldeki yavru kedinin emin ellere teslim edilmesinin ardından duydukları memnuniyeti dile getiren çocuklar, küçük yaşlarına rağmen hayvanların, Allah'ın birer emaneti olduğunu, İslam Dini'nin ve Hz.Muhammed'in kedilere verdiği önemden bahsettiler. Isparta Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için Belediye Bakanı Yusuf Ziya Günaydın'a teşekkür etmeyi de atlamayan yaşları küçük koca yürekler ayrıca, herkesin sokak hayvanları konusunda duyarlı olmasını ve kapı önlerine yemek koymasını istediler.
'Herkese örnek davranış'
Öte yandan, kedi kurtarma çalışmaları sırasında okula gelen Ülkü İlkokulu Müdür Yardımcısı Fadime Kartcı ise, Ülkü İlkokulu 3.sınıf öğrencisi Doruk ve Ülkü Ortaokulu 6.sınıf öğrencisi Oğuz Kağan'ı tebrik ederek, yaptıkları davranışın herkes için örnek olduğunu ifade etti. Kartcı ayrıca, bu olayı okul gazetesine de taşıyacaklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:39 Kaynak: İHA

Zabıta, Isparta, Genel
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