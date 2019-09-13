Çocuklardan insanlık dersi

Mersin'in Anamur ilçesinde sokakta buldukları 100 lirayı caminin girişine bırakan 4 çocuk, herkesin takdirini topladı. Güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen çocuklar, herkese insanlık dersi verdi.



Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce Yeşilyurt Mahallesi'nde sokakta futbol oynayan 4 çocuk, 100 lira buldu. Çevrede parayı verecekleri kimseyi bulamayan çocuklar, yakınlarında bulunan Otogar Camisine gitti. Burada da kimseyi bulamayan çocuklar, caminin kapısından parayı içeri bıraktı. Sabah camiye gelen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Metin Yıldırım, parayı buldu. Güvenlik kamerasını inceleyen Yıldırım, parayı 4 çocuğun bıraktığını gördü. Gören herkesin takdirini toplayan çocuklar, herkese insanlık dersi verdi.



Camide geçici imamlık yapan Yıldırım, yolda buldukları parayı cami girişine bıkan çocukları gördüğünde hem şaşırdığını hemde sevindiğini söyledi. Akşam vakti camiye geldiğinde 100 lirayı bulduğunu söyleyen Yıldırım, "Önce etraftaki kişilere sordum paranın kimin bıraktığını veya kime ait olduğunu. Kimsenin bilgisi olmayınca, kamera görüntülerini inceledim. Kamera görüntülerinde 4 tane 8 ile 12 yaş arası çocuğumuzun sokakta bulduğu parayı camiye getirip güvenli şekilde bıraktıklarını gördüm. Bu beni çok duygulandırdı. Günümüzde insanlar demek ki iyi görüntülere, erdemli davranışlara hasret kalmışlar ki sosyal medyada da çok fazla izlenme oldu. Bende böyle birşey olacağını bilmiyordum ama mutlu oldum. Çocuklarımızdan ve onları yetiştirenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.



Olayı güvenlik kameraları saniye saniye görüntüledi



Öte yandan, olay anı caminin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre parayı bulan 4 çocuk önce cami girişine gelerek etrafa bakıyor. Ardından içlerinden biri camiyi kirletmemek için emekleyerek içeri girerek, kapıdan parayı içeri bırakıyor. Daha sonra bir süre daha orada bekleyen çocuklar, bölgeden uzaklaşıyorlar. - MERSİN