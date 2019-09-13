Son Dakika Haberleri: Çocuklardan insanlık dersi...Buldukları 100 lirayı caminin önüne bırakan çocuklar kamerada
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Çocuklardan insanlık dersi...Buldukları 100 lirayı caminin önüne bırakan çocuklar kamerada

36 dakika önce

Çocuklardan insanlık dersi...Buldukları 100 lirayı caminin önüne bırakan çocuklar kamerada Mersin'in Anamur ilçesinde sokakta buldukları 100 lirayı caminin girişine bırakan 4 çocuk, herkesin takdirini topladı Güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen çocuklar, herkese...

Çocuklardan insanlık dersi...Buldukları 100 lirayı caminin önüne bırakan çocuklar kamerada

Mersin'in Anamur ilçesinde sokakta buldukları 100 lirayı caminin girişine bırakan 4 çocuk, herkesin takdirini topladı

Güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen çocuklar, herkese insanlık dersi verdi

MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde sokakta buldukları 100 lirayı caminin girişine bırakan 4 çocuk, herkesin takdirini topladı. Güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen çocuklar, herkese insanlık dersi verdi.

Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce Yeşilyurt Mahallesi'nde sokakta futbol oynayan 4 çocuk, 100 lira buldu. Çevrede parayı verecekleri kimseyi bulamayan çocuklar, yakınlarında bulunan Otogar Camisine gitti. Burada da kimseyi bulamayan çocuklar, caminin kapısından parayı içeri bıraktı. Sabah camiye gelen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Metin Yıldırım, parayı buldu. Güvenlik kamerasını inceleyen Yıldırım, parayı 4 çocuğun bıraktığını gördü. Gören herkesin takdirini toplayan çocuklar, herkese insanlık dersi verdi.

Camide geçici imamlık yapan Yıldırım, yolda buldukları parayı cami girişine bıkan çocukları gördüğünde hem şaşırdığını hemde sevindiğini söyledi. Akşam vakti camiye geldiğinde 100 lirayı bulduğunu söyleyen Yıldırım, "Önce etraftaki kişilere sordum paranın kimin bıraktığını veya kime ait olduğunu. Kimsenin bilgisi olmayınca, kamera görüntülerini inceledim. Kamera görüntülerinde 4 tane 8 ile 12 yaş arası çocuğumuzun sokakta bulduğu parayı camiye getirip güvenli şekilde bıraktıklarını gördüm. Bu beni çok duygulandırdı. Günümüzde insanlar demek ki iyi görüntülere, erdemli davranışlara hasret kalmışlar ki sosyal medyada da çok fazla izlenme oldu. Bende böyle birşey olacağını bilmiyordum ama mutlu oldum. Çocuklarımızdan ve onları yetiştirenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.

Olayı güvenlik kameraları saniye saniye görüntüledi

Öte yandan olay anı caminin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre parayı bulan 4 çocuk önce cami girişine gelerek etrafa bakıyor. Ardından içlerinden biri camiyi kirletmemek için emekleyerek içeri girerek, kapıdan parayı içeri bırakıyor. Daha sonra bir süre daha orada bekleyen çocuklar, bölgeden uzaklaşıyorlar.

Çocuklardan insanlık dersi...Buldukları 100 lirayı caminin önüne bırakan çocuklar kamerada

Yeşilyurt Mahallesi, Mersin, Anamur, Genel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:47 Kaynak: İHA
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