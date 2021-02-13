Çocuklardan itfaiyecilere tebessüm ettiren not: "Aslan itfaiyeciler" - Son Dakika

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Çocuklardan itfaiyecilere tebessüm ettiren not: "Aslan itfaiyeciler"

Söndürdükleri yangının ardından çocukların bu notuyla karşılaştılar

"Aslan itfaiyeciler…Ama biz büyüyünce polis olacağız."

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde bir köyde çıkan yangının büyümeden söndürülmesini sağlayan itfaiyeciler dönüşte önlerine çıkan 3 çocuğun verdiği kağıttaki notu okuyunca duygulandı. "Aslan itfaiyeciler" diye başlayan notun sonundaki "Ama biz büyüyünce polis olacağız" ifadeleri ise tebessüm ettirdi.

Akşam saatlerinde Saluca köyündeki bir evin bahçesinde yangın çıktı. İhbar üzerine köye ulaşarak yangını söndüren Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri daha sonra dönüşe geçti. O sırada Merve, Melike ve Melek Akbukut, durdurdukları itfaiye ekibine içinde bir not yazan kağıt verdiler. Okudukları ifadelerle duygulanan itfaiyeciler köye tekrar dönüp onlarla hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Evlerine ve keçilerinin bulunduğu ağıla sıçramasından korktukları yangını söndüren itfaiyecilere teşekkür eden çocukların "Aslan itfaiyeciler. Bizi yangından kurtardınız. Sizi çok seviyoruz" sözleriyle başlayan notlarının devamında "Ama biz büyüyünce polis olacağız" ifadeleri tebessüm ettirdi.