Çocuklardan küçük dostları için anlamlı destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuklardan küçük dostları için anlamlı destek - Son Dakika

Çocuklardan küçük dostları için anlamlı destek

7 saat önce

BAĞCILAR'da bir AVM'de sömestr tatili boyunca "Eğlen, öğren, yardım et" sloganıyla mutfakta yemek yapımı ve pratik tarifleri öğrenen çocukların yaptıkları işlerle satarak elde ettiği gelirle, sokak hayvanları için mama alındı.

Çocuklardan küçük dostları için anlamlı destek, System.String[]

BAĞCILAR'da bir AVM'de sömestr tatili boyunca "Eğlen, öğren, yardım et" sloganıyla mutfakta yemek yapımı ve pratik tarifleri öğrenen çocukların yaptıkları işlerle satarak elde ettiği gelirle, sokak hayvanları için mama alındı. AVM yönetimi ve çalışanlar, 250 kilogram mama bulunan 15 adet torbayı, Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahade Merkezi'ne teslim ettiler.

Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin anlamlı organizasyonu 18 Ocak – 2 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleşti. "Eğlen, öğren, yardım et" sloganıyla gerçekleşen programda sömestr tatilindeki çocuklara mutfakta yemek yapımı ve pratik tarifler öğretildi. Bunun karşılığında ise hayır işinde kullanılacağı söylenerek 10'ar TL ücret alındı.

BAŞKAN LOKMAN ÇAĞIRICI'YA TEŞEKKÜR ETTİLER

İki hafta süren program sonunda toplanan parayla 250 kilogram köpek ve kedi maması satın alındı. Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahade Merkezi'ni ziyaret eden Oasis yönetimi ve çalışanları, yanlarında getirdikleri 15 torba mamayı da yetkililere teslim etti.

Bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini belirten ziyaretçiler, "Böyle anlamlı bir projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Bu süreçte bize katkılarından dolayı Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı'ya, etkinliğe katılarak veya etkinliğe katılımda yardımda bulunarak bize destek verenlere çok teşekkür ederiz" açılamasını yaptı.

Ziyaret sonunda katılımcılar, hayvan barınağı önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.


Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:16 Kaynak: DHA
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