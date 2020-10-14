Çocuklardan mental aritmetikle hızlı ve doğru hesap - Son Dakika

Çocuklardan mental aritmetikle hızlı ve doğru hesap

14.10.2020 10:02
Çocuklardan mental aritmetikle hızlı ve doğru hesap, System.String[]

İZMİR'de mental aritmetik eğitimi ile kağıt kalem kullanmadan sayılarla zihinsel işlem yapmayı öğrenen 4- 12 yaş grubundaki çocuklar, ekrandan hızla akan tek ve çift basamaklı sayıları toplayabiliyor.

İZMİR'de mental aritmetik eğitimi ile kağıt kalem kullanmadan sayılarla zihinsel işlem yapmayı öğrenen 4- 12 yaş grubundaki çocuklar, ekrandan hızla akan tek ve çift basamaklı sayıları toplayabiliyor. Aynı anda sorulan sorulara yanıt verip çift basamaklı yaklaşık 50 rakamı toplayan çocuklar bir yandan da İzmir Marşı'nı okuyor.

Günümüzde bilgisayar, tablet ve telefon kullanımının artmasıyla çocuklarda dikkat eksikliği sorunu ortaya çıktı. Abaküs yardımıyla başlayan mental aritmetik eğitimi ise çocukların dikkat eksikliklerini gidererek hızlı okumalarını ve aynı hızda anlamalarını sağlıyor. İzmir'deki bir mental aritmetik merkezinin eğitmeni Arzu Öztürk, mental aritmetiğin 4-12 yaş arasındaki çocukların alması gereken bir eğitim olduğuna dikkat çekerek öğrencilerin eğitim hayatları boyunca karşılarına çıkan uzun paragraflar halindeki soruları tek seferde okuyup anlayabildiklerini kaydetti. Eğitime erken başlamanın her zaman avantaj olduğunu söyleyen Öztürk, "Okul öncesi çocuklarda çok büyük avantajdır. Çünkü onların zihinleri daha boştur. Sadece oyun oynarlar onun dışında yapacak çok bir şeyleri olmadığı için bu program onlarda çok iyi sonuçlar verir. Abaküslerini önce önlerine koyup yaptırıyoruz. Sonra o abaküsleri zihinlerine yerleştiriyoruz. Parmaklarıyla abaküslerini kullanıyorlar. Bu program her çocuğun yapabileceği düzeydedir. Çok zeki çocuklar olmalarına gerek yok. Dikkat eksikliği olan, hiperaktivitesi olan hatta anlama geriliği olan çocuklarda bile bunu öneriyorum. Haftada 3 saat eğitim veriyoruz" dedi.

SOL BEYNİNİ KULLANIYORHenüz okuma yazmayı öğrenmeden rakamları toplamayı öğrenen kursun en küçük öğrencilerinden 6 yaşındaki Ecrin Yalçınkaya da başarısıyla görenleri şaşırtıyor. Annesi Filiz Yalçınkaya, kızının 1.5 yıl önce bu eğitime başladığını söyleyerek büyük ilerleme kat ettiğini belirtti. Diğer arkadaşlarına göre çok hareketli bir çocuk olan Ecrin'in öz güveninde artış gözlediklerini ifade eden Yalçınkaya şöyle konuştu: "Kızımın ne veriyorsak aldığını fark ettim ve buraya getirmeye karar verdim. Ecrin'e sabah kreşe giderken 'Sana 2 parça pizza koydum ama onu da ikiye böldüm' dediğimde, 'O zaman 3 arkadaşıma verebilirim' yanıtını veriyor. Bunu okuma yazma bilmeyen bir çocuğun yapabilmesi bana göre başarı. O yüzden çok memnunum. Hayatın her alanında sol beynini kullanması gerekiyor. Bu durum sporuna yansıdı evdeki hareketlerine yansıdı, ben yapabilirim diye öz güveni arttı."'DIŞARDAKİ SESLERDEN ETKİLENMİYORLAR'Ayaz Emir'in babası Mustafa Karslıoğlu da ilerlemeden duydukları memnuniyeti dile getirerek "Yaklaşık 2,5 yıldır benim oğlum bu eğitimi görüyor. Daha önce okuma yazma bilmiyordu. Bizim hesap makinesiyle toplamakta güçlük çektiğimiz rakamları çok hızlı bir şekilde topluyordu. Oğlum şu anda 3'üncü sınıfta. Hem okuma hem anlama hızı arttı. İşlem yaparken dışardaki seslerden etkilenmiyorlar. Üstüne konuşup cevap verip öyle soruya konsantre olabiliyorlar. 12 yaşından büyük çocukların bu eğitimi almaları daha zor. Bu nedenle küçük yaşta gelmeleri gerekiyor" dedi.5'inci sınıf öğrencisi Ata Öztürk (11), "Ben 4 yaşında başladım. Üzerine düştükçe kolay öğrendim. Yapamadığım zaman hatam çıktığında üzülüyorum. İlk kez görenler şaşırıyor. İşlem yaparken izlediklerinde inanamıyorlar" diye konuştu.

Göktuğ Karaca (9) da, "Öğrenmek hiç zor olmadı. Önce ağabeyim başlamıştı. Onu görünce ben de istedim. Arkadaşlarım şaşırıyor. Ama bunu her çocuk yapabilir" diye konuştu.


Çocuklardan mental aritmetikle hızlı ve doğru hesap
Çocuklardan mental aritmetikle hızlı ve doğru hesap
Çocuklardan mental aritmetikle hızlı ve doğru hesap
Çocuklardan mental aritmetikle hızlı ve doğru hesap
Çocuklardan mental aritmetikle hızlı ve doğru hesap
Çocuklardan mental aritmetikle hızlı ve doğru hesap
Çocuklardan mental aritmetikle hızlı ve doğru hesap
Çocuklardan mental aritmetikle hızlı ve doğru hesap
Çocuklardan mental aritmetikle hızlı ve doğru hesap
Çocuklardan mental aritmetikle hızlı ve doğru hesap
Çocuklardan mental aritmetikle hızlı ve doğru hesap
Çocuklardan mental aritmetikle hızlı ve doğru hesap

Cep Telefonu, Tablet, Çocuk, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çocuklardan mental aritmetikle hızlı ve doğru hesap - Son Dakika

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