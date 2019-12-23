Çocuklardan muhteşem Sezen Aksu şarkıları performansı - Son Dakika
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Çocuklardan muhteşem Sezen Aksu şarkıları performansı

7 saat önce

Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu'nun düzenlediği "Geçmişten Günümüze Sezen Aksu Şarkıları" konserinde, ünlü sanatçının sevilen parçalarını seslendiren küçükler, tam not aldı.

Çocuklardan muhteşem Sezen Aksu şarkıları performansı, System.String[]

Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu'nun düzenlediği "Geçmişten Günümüze Sezen Aksu Şarkıları" konserinde, ünlü sanatçının sevilen parçalarını seslendiren küçükler, tam not aldı.


Hafta sonunda Manavgat'ta Türkiye'nin "Minik Serçesi Sezen Aksu" rüzgarı esti. Şef Tayfun Yılmaz yönetimindeki Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu, düzenledikleri "Geçmişten Günümüze Sezen Aksu Şarkıları" konserinde dinleyicilere muhteşem saatler yaşattı. Manavgat halkı konseri izlemeye akın ederken, izleyiciler oturacak yer bulmakta zorlandı. Şef Tayfun Yılmaz öncülüğünde 7-14 yaş arasındaki 82 korist çocuk, sahneye çıktıklarında adeta gözler kamaştı. Mavi bereli bolero içine giydikleri pırıl pırıl elbiseleriyle sahneyi dolduran çocuklar, ailelerden büyük alkış aldı. Sezen Aksu'nun biyografisinin led ekranda sunulduğu gecede, Sezen Aksu hayranları, bir nebze de olsa ünlü sanatçıyla hasret gidermiş oldu. Konserde çocuklar, "Firuze", "Gel barışalım Artık", "Olmaz Olsun", "Herşeyi Yak", "Belalım" "Haydi Gel Benimle Ol", "Sen Ağlama" gibi 16 sevilen Sezen Aksu şarkısını seslendirdi. Yetenekli çocukların solo okuduğu eserlerin nakarat bölümlerinde çocuk korosu eşlik etti. Burak Benli ve Halil Uğur Yılmaz'dan oluşan orkestra eşliğindeki koronun performansı, tam not aldı. Konser sonunda Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan, böylesine güzel bir geceyi yaşatan koro şefi Tayfun Yılmaz ve emeği geçenlere teşekkür etti. Şef Tayfun Yılmaz ise, Manavgat'ta ilk kez böylesine güzel bir koronun oluşmasında yıllar önce katkı koyan ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e ve katkı koyan tüm ekip arkadaşlarına ve çocuklara ve ailelerine teşekkür etti. - ANTALYA

Sezen Aksu, Manavgat, Şef, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:00 Kaynak: İHA
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