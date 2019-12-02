Son Dakika Haberleri: Çocuklardan önce doğa yürüyüşü sonra temizlik
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Çocuklardan önce doğa yürüyüşü sonra temizlik

7 saat önce

Elazığ'da çocuklar, önce doğa yürüyüşü ardından da çevre temizliği yaptı.

Çocuklardan önce doğa yürüyüşü sonra temizlik, System.String[]

Elazığ'da çocuklar, önce doğa yürüyüşü ardından da çevre temizliği yaptı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi çocuklara yönelik doğa etkinliği düzenledi. Etkinlikte Okul Destek ve Sosyal Uyum Projesi kapsamında desteklenen çocuklar, 'Bugünün çocuklarının yarının çocuklarına bırakacakları daha temiz bir dünya için el ele' kampanyası kapsamında Keban ilçesine bağlı Çakmaktepe mesire alanında doğa yürüyüşü yapan öğrenciler, daha sonra eldiven ve şapkalarını takarak hep birlikte çevre temizliği yaptı.


Önce yürüyüş ardından çevre temizliği yaptıklarını belirten Proje Koordinatörü Ahmet Can;"Çocuklarımız ile Keban ilçemize bağlı Çakmaktepe mesire alanına geldik. Burada doğa yürüyüşü ve akabinde mesire alanı çevresinde çevre temizliği yaptık. Amacımız, çocuklarımız sosyal ve kültürel alanda gelişimlerini sağlayıp, çevre duyarlılığı bilincini aşılamaktır" dedi.


Sonbaharın essiz güzelliğinde güzel bir doğa yürüyüşü yaptıklarını dile getiren öğrencilerden Arda Can Ekşi, "Çevremizin çok fazla kirletildiğini görüp arkadaşlarımız ile çevre temizliği yaptık. Bizler bu günün çocukları yarının çocuklarına temiz bir dünya bırakmalıyız. Ormanlarımızda ve mesire alanlarında piknik yapan büyüklerimiz çevreyi temiz tutmalı. Dünya hepimizin" diye konuştu.


Öğrencilerden Merve Okta ise," Çok güzel bir etkinlik düzenlendi. Bizler de önce yürüyüşümüzü yaptık. Temiz havaya ve doğaya doyamadık. Daha sonra eldivenlerimizi takıp çevre temizliği yaptık.Mesire alanında doğa yürüyüşünden sonra büyüklerimiz tarafından kirlenen çevrede temizlik yaptık. Bu güzel dünyayı gelecek kuşaklara temiz bir şekilde bırakmak istiyoruz" İfadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Elazığ, Keban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:32 Kaynak: İHA
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