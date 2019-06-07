Çocuklardan sürücülere karne notu
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocukların doldurduğu sürücü karnelerini sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:12 Kaynak: İHA
, çocukların doldurduğu sürücü karnelerini sosyal medya hesabı Twitter
'dan yayınladı.
Trafik kurallarına dikkat çekmek amacıyla, İçişleri Bakanlığı
bünyesinde gerçekleştirilen sürücü karnesi ile ilgili "trafik karnem" isimli etkinlik, çocukların sürücüleri araç kullanımlarını ve trafik kurullarına uyup uymadığını denetlediği karneleri, İçişleri Bakanı Soylu
sosyal medya hesabı twitter üzerinden yayınladı. Atılan tweette Bakan Soylu, "Sevgili sürücüler, veliler, çocuklarınızın doldurduğu karneler gelmeye başladı, ona göre dikkatli sürün" ifadelerine yer verdi. Trafik karnelerini edinmek isteyenlere ise www.trafik.gov.tr adresinden veya jandarma ile polis güvenlik güçleri birimlerinden elde edinilebileceği bilgisine ver verildi. Çocukların doldurmasının istendiği karnelerin daha sonra "#trafikkarnem hastagi ile" @TrafikEgm" adresine yollanması istendi. - ANKARA
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