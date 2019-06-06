Son Dakika Haberleri: Çocuklardan "yaza merhaba" eğlencesi
Son Dakika Güncel Haber

Çocuklardan "yaza merhaba" eğlencesi

49 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ahmetler Çocuk Kulübü tarafından "Yaza Merhaba Şenliği" düzenlendi.

Çocuklardan
Ankara Büyükşehir Belediyesi Ahmetler Çocuk Kulübü tarafından "Yaza Merhaba Şenliği" düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen "Yaza Merhaba Şenliği", Ahmetler Çocuk Kulübü üyeleri ve ailelerinin katılımıyla yapıldı.
Kulübe üye çocuklar ve ailelerinin birlikte zaman geçirmeleri amacıyla düzenlenen şenlikte, çocuklar bir yıl boyunca aldıkları eğitimlerde öğrendiklerini sergiledi.
Şenlikte, hem öğrenen hem de eğlenen çocukların jimnastik, kickboks, halk oyunları, dans ve drama gösterileri beğeniyle izlendi.
Hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Ahmetler Çocuk Kulübü, 7-14 yaş aralığındaki çocuklara İngilizce, müzik, resim, spor başta olmak üzere birçok branşta ücretsiz eğitim veriyor.
Alanın uzmanlarınca verilen eğitimlerle, çocukların sosyal, kültürel ve kişisel gelişimine katkı sağlanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:19 Kaynak: AA
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Süleyman Soylu, sosyal medyada gündem olan namaz videosuna açıklık getirdi! Merdivenlerden bisikletle inmek isteyen genç basamaklardan takla attı Antalya'da zincirleme kaza: 3'ü çocuk, 10 yaralı Devletten ihtiyaç sahiplerine 16 farklı karşılıksız ödeme!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 12:08:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuklardan "yaza merhaba" eğlencesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]