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Çocukları 'Anadolu Masalları' ile buluşturacak proje

18 dakika önce

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, çocukları Anadolu kültürünü yansıtan masallarla buluşturmak için harekete geçti.

Çocukları 'Anadolu Masalları' ile buluşturacak proje, System.String[]
MİLLİ Eğitim Bakanlığı, çocukları Anadolu kültürünü yansıtan masallarla buluşturmak için harekete geçti. 'Anadolu Masalları Projesi' kapsamında akademisyenlerce seçilen 80 Anadolu masalı, güzel sanatlar liseleri öğrencileri tarafından resimlenirken, yıl sonuna kadar 15 bin öğretmene 'Masal Anlatıcılığı' eğitimi verilecek.
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun ortaklığıyla hayata geçirilen 'Anadolu Masalları Projesi', çocukları kendi kültürel kodlarımızı taşıyan, onlara farklı evrenlerin kapısını aralayan ve hayal güçlerini geliştiren Anadolu masalları ile tanıştırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında oluşturulan akademik heyet, önce en sevilen Anadolu masallarını derledi, ardından derlenen masallar uzman akademisyenlerce incelendi ve seçilen 80 masal çocukların seviyesine uygun şekilde yeniden düzenlendi. Sonraki aşamada Anadolu Masalları, Güzel Sanatlar Liseleri öğrencileri tarafından resimlendi. Öğrencilerin yaptığı resimlerden oluşan sergi de tanıtım toplantısı ile birlikte hizmete açıldı.
'MİLLİ DEĞERLERİMİZLE BULUŞTURUYORUZ'
MEB Şura Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısına Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un yanı sıra, projeye katılan öğretmenler ve öğrenciler de katıldı. Müzik dinletisi ve öğretmenlerin anlattığı masallarla başlayan programda konuşan Bakan Selçuk, "Hep milli kültür, milli benlik diye konuştuğumuzda, bunun aslında sloganların çok ötesinde, hamasetin çok çok ötesinde, doğrudan doğruya yerli olan bu topraklarda büyümüş, yeşermiş olan, milli olan değerlerimizi, kıymetlerimizi hayata geçirmek ve çocuklarımızla buluşturmak vazifemiz var. Bu vazifemizi eğer yerine getirebilirsek, o zaman gerçekten sadece esef ettiğimiz, sadece şikayet ettiğimiz bir durum içerisinde değil, çocuklarımıza örnek olduğumuz, onlar için bir rol model ortaya koyduğumuz bir gayretin içerisinde olabileceğiz" dedi.
MASAL ANLATICILIĞI EĞİTİMİ VERİLECEK
Projenin ileriki aşamalarında masalların farklı ortamlara taşınabileceğine dikkat çeken Bakan Selçuk, "Hazırlanan bütün bu masalların daha ileri seviyelere taşınması, bunun dijital ortamlara taşınması, bazı sinema eserlerine mevzu olması, birtakım çizgi filmlerle tekrar buluşturulması vesaire devam çalışmaları noktasında da gayretlerimiz olacağını ifade etmek isterim. Bu şekilde biz, 'bu topraklarla olan bağımızı, kökümüzle olan bağımızı, Türk kimliği ile olan bağımızı nasıl daha gerçekçi bir biçimde göstermiş oluruz'un da yanıtını vermiş olacağız. Bugün bir varmış bir yokmuş demeyeceğiz, bugün bir varmış, hep varmış diyeceğiz" görüşünü dile getirdi.
DİJİTAL ORTAMA DA TAŞINACAK
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz, muhakemeli kültürün önemine işaret ederken, "Konuşmayan, anlatmayan, dinlemeyen bir topluma doğru gidiyoruz. Bana 5 tane Türk masal kahramanı adı söyleyin desem, söyleyemezsiniz. Ama yabancı masal kahramanlarını çoğumuz biliyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, proje katılımcıları ile birlikte fotoğraf çektirdi. Proje kapsamında resimlenen masallar, dijital ortamda da çocukların istifadesine sunulacak. Masal oyun kartları ve kitap basımı ile ilgili çalışmalar da sürüyor. Hazırlanan masal eğitim seti sayesinde çocukların kendi masallarını kurgulamaları ve oyunlaştırmaları da mümkün olacak. Masallar ayrıca görme ve işitme engelli çocukların da erişiminin sağlanabilmesi için sanatçılar tarafından seslendirilecek ve işaret diliyle okunacak.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:50 Kaynak: DHA
Ziya Selçuk, Güncel
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