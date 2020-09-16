Çocukları can aşısı oldu - Son Dakika

Çocukları can aşısı oldu

İZMİR Kent Hastanesi'nde, karaciğer yetmezliği çeken İlhan Yılmaz'a (59) oğlu Sefa Osman Yılmaz (26), siroz hastası Ayşen Özet'e (57) ise kızı Sıdıka Köse (37) karaciğerlerinden parça vererek can aşısı oldu.

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İZMİR Kent Hastanesi'nde, karaciğer yetmezliği çeken İlhan Yılmaz'a (59) oğlu Sefa Osman Yılmaz (26), siroz hastası Ayşen Özet'e (57) ise kızı Sıdıka Köse (37) karaciğerlerinden parça vererek can aşısı oldu. Nakillerinin ardından hem hastaların hem de onları yeniden hayata bağlayan çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan İlhan Yılmaz, 2 yıl önce diş etlerindeki kanama görülünce, eşi Nilüfer (55) ve oğlu Sefa Osman Yılmaz ile kızı Merve Demiral'ın ısrarıyla hastaneye gittiğinde karaciğerinde siroz geliştiğini öğrendi. Tanının konulmasıyla hayatı değişen Yılmaz için kötü günler başladı. Doktor takibi ve ilaç tedavileriyle yaşamını sürdüren Yılmaz'a, bir süre sonra karaciğer kanseri tanısı kondu. Nakil kararı verilmesi üzerine Yılmaz, İzmir Kent Hastanesi'ne başvurdu. Gönüllü olan oğul Yılmaz'ın donör olabileceği belirlendi. Yılmaz'a 1 Eylül 2020'de gerçekleşen operasyonla oğlu Sefa Osman'dan alınan karaciğer dokusu nakledildi.

Oğlunun donör olmasını hiç istemediğini belirten İlhan Yılmaz, "Kardeşlerim de gönüllü oldu, ancak yaşları nedeniyle verici olamadılar. Çocuklarımın verici olmasını vicdanım kabul etmedi. Onları üzmek istemedim ama bana söz hakkı tanımadılar. Oğluma, doktorlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.Babasına hiç düşünmeden verici olduğunu belirten Sefa Osman Yılmaz da, "Bundan doğal ne olabilir ki, bu benim için büyük bir onur ve mutluluk" dedi.İKİ ÇOCUK ANNESİ KIZINDAN NAKİL  8 yıl önce trombosit eksikliği nedeniyle hastanelik olup siroz tanısı konulan, yıllarca ilaç tedavisi gören 2 çocuk, 3 torun sahibi Ayşen Özet'in sağlığı birkaç ay önce bozulmaya başladı. Son günlerde sık sık hastaneye kaldırılan Özet, nakil için Kent Hastanesi'ne başvurdu. Bilinç kaybı yaşayan ve son döneme girdiği belirlenen Ayşe Özet için tüm aile fertleri gönüllü oldu. Ayşe Özet'in kızı 2 çocuk annesi Sıdıka Köse'nin uygun donör olduğu belirlendi. 2 Eylül'de yapılan nakille, Ayşe Özet için yeni bir hayat başladı.Kızının kendisine hayat verdiğini belirten Ayşen Özet, "Bu öyle bir durum ki; anlatmaya söz yetmez. Sen ona kıyamıyorsun, o sana kıyamıyor. Yoğun bakımda gözlerimi açtığımda sorduğum ilk şey kızımdı, iyi olduğunu öğrenmek dünyalara bedeldi" dedi.Yağız (5) ve Bulut (3) isimli iki oğlu olan Sıdıka Köse ise, "Bizim sevincimiz anneme donör olabileceğim belirlenince başladı. Çünkü donör aramak zorunda kalmayacak, zaman kaybetmeyecektik. Annem için geri sayım bitmek üzereydi, bu nakil olmasaydı elimizden kayıp gidecekti. Hiç tereddüt etmediğim gibi eşimin de bir itirazı olmadı, çünkü bu bir insanlık, evlatlık göreviydi. Onun hayata döndüğünü görmenin mutluluğunu anlatacak kelime yok" diye konuştu.İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç ise Opr. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Opr. Dr. Rasim Farajov, Opr. Dr. Zaza Iakobadze'den oluşan ekibin gerçekleştirdiği nakillerle ilgili şunları söyledi:

"Maalesef sirozun tedavisi karaciğer nakliyle mümkün. Hastamız İlhan Yılmaz'ın karaciğerinde ayrıca tümör vardı. Oğlundan gerçekleşen nakille kanserden de kurtuldu. Hastamız Ayşen Özet'in genel sağlık durumu bozulmuş, bize geldiğinde bilinci kapalıydı. Zaman kaybetmeden nakil olması gerekiyordu, kızının verici olabilmesi onun için de büyük şans oldu. Hastalıklı organı kızının sağlıklı karaciğeriyle değişince genel durumu da kısa sürede düzeldi. Karaciğer nakillerinin ardından hem hastaların hem de evlatlarının sağlık durumları iyi ve hepsi büyük sevinç, mutluluk yaşıyor."


Osman Yılmaz, İzmir, Siroz, İlaç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 11:36 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çocukları can aşısı oldu - Son Dakika

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