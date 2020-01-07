Çocukları çölyak hastası olan anne, dernek kurdu - Son Dakika
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Çocukları çölyak hastası olan anne, dernek kurdu

6 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 3 çocuğu çölyak hastası olan anne, "Hatay Nadir Hastalıklar Derneği"ni kurdu.

Çocukları çölyak hastası olan anne, dernek kurdu, System.String[]

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 3 çocuğu çölyak hastası olan anne, "Hatay Nadir Hastalıklar Derneği"ni kurdu.

Numune Evler Mahallesi'nde yaşayan Anne Şule Ateş, ailelerinde çölyak hastası bulunanlara ulaşmak için kurduğu dernekle toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

23, 21 ve 16 yaşlarındaki çocukları için hastalığa karşı tüm hayatını değiştiren Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları gibi nadir hastalıklar teşhisi konmuş tüm bireyleri aynı çatı altında toplamak istediğini söyledi.

Çocuklarına çölyak hastalığı teşhisi konulduktan sonra yiyeceklerinde glutensiz un kullanmaya başladığını anlatan anne Ateş, "Amacımız ortak sorunlarda birleşerek çözüm aramak. Özellikle çölyak hastaları yaşamları boyunca diyet uygulayacak insanlardır. Tükettiğimiz ürünler pahalı ve bulunması zor." dedi.

Ateş, "Çocuklarımızın sağlığı için eşim ve ben de onlarla diyet yapıyoruz. İlk başlarda çok zorlandık ama zamanla alıştık, çocuklarımla dışarıda yemek yemeye hasret kaldık. Onların canı çeker diye bir şey alamıyoruz. Beslenmemizi onlara göre ayarlıyoruz." ifadesini kullandı.

Hatay, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:50 Kaynak: AA
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