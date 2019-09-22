Çocukları dağa kaçırılan anne ve baba tedavi sonrası HDP önündeki eyleme katıldı

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen ailelerin oturma eylemi devam ediyor. Terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırılan er Emrah Avunan'ın annesi Leyla ile babası Bilal Avunan, hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından nöbeti amca Muhittin Avunan'dan devraldı.

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ediyor. 20'nci gününde devam eden eyleme hasta oldukları gerekçesi ile katılamayan er Emrah Avunan'ın annesi Leyla ve babası Bilal Avunan, HDP il binası önüne gelerek nöbeti amca Muhittin Avunan'dan devraldı. Evlat nöbetine başlayan anne Leyla ve baba Bilal Avunan, Şırnak'ın Cizre ilçesinde vatani görevini yapan er Emrah Avunan'ın (20) 4 yıl önce çarşı iznine çıktıktan sonra bir daha haber alınamadığını belirterek, çocuklarının kaçırılmasından dolayı psikolojilerinin bozulduğunu söylediler.

Baba Bilal Avunan, "Oğlum askerlik için Şırnak'ın Cizre ilçesine gitmişti. 10 gün orada kaldı, telefonla her gün görüşüyorduk, kendisine iki sefer para gönderdim. 'Baba burada su sıcaktır bana para gönder' diyordu. 9 gün orada kaldı, telefonu kayboldu. 20 gün sonra arkadaşı bana telefon açtı, 'Alay komutanıyla görüştüm, oğlunuz bugün gelmedi' dedi. 'Oğlunuzun çantası havaalanında' dedi, Ankara'ya gittim araştırdım oğlumun nerede olduğunu söyledim. Orada sordum oğlumu, bana 'Oğlunuzu HDP'liler kaçırmış, PKK'ya vermiş' dediler. Cizre'de HDP il binasına gittim ve HDP'lilere oğlumu sordum. Onlar da bana 'Oğlunu götürdük PKK'ya verdik' dedi. Böyle şey olur mu, tek çocuğumdu. Vatan görevine gönderdim, dağa kaçırdılar. Kaçırıldığından beri ondan hiç haber almadım. Oğlum neredesin çık gel, biz üzülüyoruz, biz perişan olduk. Ailen perişan oldu, ailenin durumu iyi değil. Herkesin psikolojisi bozuldu. Emrah'ın annesi gece rüyasında her zaman 'Emrah neredesin' diye sayıklıyor. Yazık değil mi bu anneye bu annelere yazık değil mi hepsi gariban ailelerdir. HDP'liler gitsin çocuklarını götürsün. Selahattin Demirtaş çıksın meydana çıksın bu çocuklarımızı getirsin. Yazık değil mi bu ailelere" dedi.

(İHA)