Son Dakika Haberleri: Kirli planlarında çocukları hedef alan 4 PKK'lı tutuklandı
Son Dakika Güncel Kirli planlarında çocukları hedef alan 4 PKK'lı tutuklandı

Kirli planlarında çocukları hedef alan 4 PKK'lı tutuklandı

47 dakika önce

Van'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 çocuğu dağa kaçırmaya çalışan 4 kişi tutuklandı.

Kirli planlarında çocukları hedef alan 4 PKK'lı tutuklandı, System.String[]

Van'da, terör örgütü PKK/KCK ve işbirlikçilerine yönelik operasyonda, 2 çocuğu dağa götürmeye çalışan 4 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın sözde şehir yapılanması tarafından kırsala katılımı sağlanmak istenen 2 çocuk ile çocukları dağa götürmekle görevlendirilmiş 4 işbirlikçiyi teknik ve fiziki takibe aldı.

11 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan çocuklar da ailelerine teslim edildi.

Van, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:28 Kaynak: AA
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