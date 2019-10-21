Son Dakika Haberleri: Çocukları dağa kaçırmak isteyen 8 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Çocukları dağa kaçırmak isteyen 8 kişi tutuklandı

Çocukları dağa kaçırmak isteyen 8 kişi tutuklandı

24 dakika önce

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4'ü çocuk 6 kişiyi dağa kaçırmaya çalışan 8 şüpheli tutuklandı.

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4'ü çocuk 6 kişiyi dağa kaçırmaya çalışan 8 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın sözde şehir yapılanması tarafından kırsala katılımı sağlanmak istenen 4'ü çocuk 6 kişi ile bunları dağa götürmekle görevlendirilen 8 iş birlikçiyi teknik ve fiziki takibe aldı.

20 Ekim'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4'ü Suriye uyruklu 8 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 6 kişiden "suça sürüklenen" 4 çocuk ailelerine teslim edildi.

Çocukları dağa kaçırmak isteyen 8 kişi tutuklandı

Van, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocukları dağa kaçırmak isteyen 8 kişi tutuklandı
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu: 35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde onlarca emniyet müdürünün görev yeri değiştirildi Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu: 360 binden fazla Suriyeli memleketine geri döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 10:10:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocukları dağa kaçırmak isteyen 8 kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]