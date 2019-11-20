Son Dakika Haberleri: Çocukları dilendiren 11 aileye ceza işlemi yapıldı
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Çocukları dilendiren 11 aileye ceza işlemi yapıldı

6 saat önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu çocukları trafik ışıklarında dilendiren ve zorla çalıştıran 11 aileye ceza işlemi yapıldı.

Çocukları dilendiren 11 aileye ceza işlemi yapıldı, System.String[]

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu çocukları trafik ışıklarında dilendiren ve zorla çalıştıran 11 aileye ceza işlemi yapıldı.


Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından ana caddelerde ve kavşaklarda yapılan çalışmalar sonucunda dilencilik yapan, araba camlarını silen ve sürücüleri taciz eden 14 çocuğun ailelerine Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" suçundan işlem yapılarak ceza verildi.


Ekipler tarafından 15 Eylül - 14 Ekim tarihleri arasında yapılan toplam 10 adet uygulamada 947 şahıs, 311 servis ve sivil araç ve 216 adet umuma açık iş yeri denetlendi. Yapılan denetlemelerde, küçük yaştaki çocuklara sigara satan 8 iş yerine adli işlem ve 2 iş yerine idari işlem yapıldı. - KAYSERİ

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:49 Kaynak: İHA
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