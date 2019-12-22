Çocukları dilendirenlere operasyon - Son Dakika
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Çocukları dilendirenlere operasyon

6 saat önce

Adıyaman Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileriyle birlikte, çocuk dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Çocukları dilendirenlere operasyon, System.String[]

Adıyaman Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileriyle birlikte, çocuk dilencilere yönelik operasyon düzenledi.


Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileriyle birlikte kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.


Ekipler tarafından yapılan denetimlerde, çocuk yaşta dilendirilen çocukları toplayarak, yasal işlem uygulamak için merkeze götürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda, küçük yaşta çocukları çalıştıran şahıslara kabahatler kanununa göre ceza kesildiği belirtildi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:56 Kaynak: İHA
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