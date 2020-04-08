Samsunlu aile, dışarı çıkamayan çocukları için terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsunlu aile, dışarı çıkamayan çocukları için terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdu - Son Dakika

Samsunlu aile, dışarı çıkamayan çocukları için terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdu

23 dakika önce

Samsun'da yaşayan bir aile, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan 3 çocuğu için oturdukları binanın terasına oyun parkuru kurdu. Parkura, 'Evde Kal Türkiye' adını veren çocuklar, oyun sırasında en büyük desteği ise çevredeki balkonlardan görüyor.

Samsunlu aile, dışarı çıkamayan çocukları için terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdu, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan Gülay ve Şaban Çavuş çifti, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşları 9, 10 ve 14 olan üç çocukları için oturdukları binanın terasına oyun parkuru kurdu. Ahşap ve otomobil lastikleri kullanılarak tasarlanan ve 6 bölümden oluşan parkura, 'Evde kal Türkiye' ismi verildi. Parkurda heyecanla oynayan çocuklara destek ise çevredeki binalardan alkış ve tezahürat olarak geliyor.

PARKURUN İSMİ, 'EVDE KAL TÜRKİYE'

İlkadım ilçesinde yaşayan Gülay ve Şaban Çavuş çifti koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan Yusuf Hakan (14), Fatma Zehra (10) ve Ayşe Zümra (9) adlı çocukları için oturdukları binanın terasına oyun parkuru kurdu. Ahşap, otomobil lastikleri, el beceri oyunları ve top kullanılarak 6 bölümden oluşturulan parkura 'Evde kal Türkiye' adı verildi. Parkurda çeşitli yarışmalar gerçekleştiren çocuklar, büyük heyecan yaşıyor. Çocuklar terastaki parkurda yarışırken, diğer binalarda oturanlar da alkış ve tezahüratlarla destek veriyor.

''PARKUR SAYESİNDE EVDE SIKILMIYORUZ''

Ortaokul 5. sınıf öğrencisi Fatma Zehra Çavuş, kardeşiyle yarışmasının çok eğlenceli olduğunu söyleyerek, "Maceralı bir oyun. Genelde kardeşim daha çok kazanıyor. Ben atışlarda biraz zorlanıyorum. Bu parkur sayesinde sıkılmıyoruz. Ders çalıştıktan sonra burada oyun oynuyoruz" dedi. İlkokul 4. sınıf öğrencisi Ayşe Zümra Çavuş ise, "Parkurun etapları çok eğlenceli, denge tahtasıyla başlıyoruz, ağırlıkları çekip bardakları kule yapıyoruz, sonra tekerlerin üzerinden atlayıp pazılı yaptıktan sonra topla atışları yapan kazanıyor. Çok heyecanlı oluyor. Bu parkuru yaptığımız için çok mutluyum. Aynı televizyondaki gibi heyecanlı oluyor, ağabeyim de sunuculuk yapıp biz yarışırken anlatıyor." ifadelerini kullandı. İki kardeşinin de yarışma sırasında çok eğlendiğini söyleyen 8. sınıf öğrencisi Yusuf Hakan Çavuş ise sevincini şu sözlerle aktardı: "Her gün erken kalkıp ders yapıyoruz, ödevlerimizi yaptıktan sonra kardeşlerimle oyun oynuyoruz. Fikirlerimizi birleştirdik parça parça bu parkuru oluşturduk. can sıkıntısından bizi bu parkur kurtardı. Her engeli aştığımızda bir başarı elde etmiş oluyoruz kardeşlerimle birlikte eğleniyoruz."

''BALKONLARDAN ALKIŞLAYIP TEZAHÜRAT EDİYORLAR''

Akıl ve zeka oyunları eğitmeni Gülay Çavuş çocuklarının evde canlarının sıkılmamaları için bu parkuru kurduklarını dile getirerek, "Bu süreçte ders aralarında etkinlikler yapmak istediler. Kendilerinin ürettiği bir parkur oldu. Biz anne ve baba olarak onlara destek olduk. 'Evde kal Türkiye' ismini verdiler parkura. Oyunlara 'Farkındalık oyunları' ismini verdiler. Parkuru büyütmek için çalışmalarımız da var. Evimiz okulumuz oldu. Evimizde günün oyunu, filmi gibi etkinlikleri de uyguluyoruz. Her evde bu tarz bir etkinlik yapılabilir, yeter ki çocukların enerjilerini atabilecekleri eğlenebilecekleri ortamlar yaratalım. Çocuklar bu şekilde daha iyi hissediyor kendini. Yarışmalar çok heyecanlı geçiyor. Terasta olduğumuz için yan binalardan komşularımızda yarışmayı görebiliyorlar. Balkonlardan çocukları seyredip alkışlayanlar tezahürat edenler bile oluyor." dedi.

İlkadım, Gülay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 08:31 Kaynak: DHA

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