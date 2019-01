Çocukları Duygulandıran Mektup

Bilecik'ten Van'a ve Eskişehir'e gönderilen dergi ve kitaplarla şehirlerarasında kardeşlik köprüsü kurarken, hediyelerini alan Vanlı çocuklar, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ın yazdığı mektubu okuyunca duygulandılar.

Van'ın Çaldıran ilçesi ve Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki iki köy okulundan Bilecik Belediyesi'ne yapılan kitap ve dergi talebi, okumanın gücünü bir kez daha gösterirken, şehirlerarasında kardeşlik köprüsü oluşturulmasına neden oldu. Bilecik Belediyesi çalışanları tarafından dergi ve kitaplar özenle seçildi ve daha sonra kargo ile Van'ın Çaldıran ilçesi ile Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki iki köy okuluna gönderildi. Kitap ve dergileri teslim alan öğrenciler, duydukları memnuniyeti belirterek, Vanlı çocuklar, Belediye Başkanı Nihat Can'ın kendilerine göndermiş olduğu mektubu büyük bir sevinç ve heyecanla okudular.



"Onlarda sevincini bir video çekerek, bizlere gönderdiler"



Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can; gerçekleştirilen faaliyetin küçük olmakla birlikte öğrencileri sevindirmesi ve şehirlerarasındaki kardeşliğe vesile olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. Bilecik Belediyesi'nin eğitime ve çocuklarımıza yönelik faaliyetlere büyük hassasiyet gösterdiğini dile getiren Belediye Başkanı Nihat Can, şunları söyledi:



"Biz Bilecik Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanında olduğumuzu söylemek istiyorum. Türkiye'mizin her köşesindeki çocuklarımıza, kardeşlerimize buradan sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Bizlerden bu zamana kadar birçok bölge ve okullarımızdan ilimizin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgiler veren kitap ve dergiler talep edildi. Bizler de şu ana kadar bunların hepsini gerçekleştirerek onların yanında olduğumuzu gösterdik. Buradan Van'ın Çaldıran ve Eskişehir'deki iki köy okulumuza kitap ve dergiler gönderdik. Onlarda sevincini bir video çekerek, bizlere gönderdiler. Bizler de onların teşekkürüne teşekkür ederek, cevap veriyoruz ve onları çok sevdiğimizi söylüyoruz" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Başkan Can, öğrencilerin bu tür taleplerini en güzel şekilde değerlendirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - BİLECİK

