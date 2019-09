Çocukları evde bekleyen büyük tehlike; bu uyarılara dikkat!

Çocukların yüzde 54'ü evde yaralanıyor

Evde yaralanmalara bağlı ölen çocukların sayısı, hastalıklara bağlı ölen çocukların sayısından daha fazla.

Uzmanlar, evdeki risklere karşı aileleri uyardı

Gökçe KARAKÖSE, Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL, - Açık pencereler, dolaplar, prizler evde çocukları bekleyen tehlikelerin başında geliyor. Türkiye'de 5 yaşından küçük çocuklardaki yaralanmaların yüzde 54'ü ise ev ve çevresinde gerçekleşiyor. Verilere göre, her yıl evde olan yaralanmalara bağlı hayatını kaybeden çocuk sayısı, hastalıklara bağlı yaşamını yitiren çocuk sayısından daha fazla.

Ev kazaları her yaş grubunda görülmesine karşın özellikle çocuklarda büyük risk oluşturuyor. Küçük çocuklar; zamanlarının çoğunu evde geçirmeleri, çevrelerini keşfetme ve öğrenme konusunda meraklı olmaları, devamlı hareket etmeleri, her şeyi ağzına götürme alışkanlıkları nedeniyle ev ortamında kazaya uğrama riski en yüksek grubu oluşturuyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre; Türkiye'de 5 yaşından küçük çocuklarda yaralanmaların yüzde 54'ü ev ve çevresinde gerçekleşirken, her yıl evde olan yaralanmalara bağlı hayatını kaybeden çocuk sayısı, lösemi ve menenjit gibi hastalıklara bağlı yaşamını yitiren çocuk sayısından daha fazla. Ayrıca, yaralanmaların yüzde 58'i de çocuk bir erişkinin yanındayken gerçekleşiyor.

Bu konuda ailelere büyük rol düştüğünü dile getiren İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Feride Olcay, ailelere uyarılarda bulundu. Olcay, "Teknoloji ilerledikçe her şey çok daha kolay oldu. Gerek elektrik prizleri için, gerek çekmeceler, dolaplar, kapılar için çok basit mekanizmalı ekipmanlar var. Ailelerin bu ekipmanlardan muhakkak kullanmaları gerekiyor" dedi.

ÇOCUKLARI ELEKTRİKTEN UZAK TUTUN

İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Program Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Feride Olcay, evin her köşesinde çocukların karşılaşabileceği risklerin olduğunun altını çizdi.

Evde karşılaşılan tehlikelerin başında elektrikten kaynaklı olan kazaların yaşandığını ifade eden Olcay, "Gerek elektrikli ev aletlerinden, evde kullanılan cihazlardan özellikle mutfakta ve salonda bulunan, bunun yanında elektrik prizlerinden kaynaklı çeşitli riskler çocuklar için evlerde karşımıza sıkça çıkmakta. Ailelerin basit mekanizmalı ekipmanlardan muhakkak kullanması gerekiyor" dedi.

DOLAPLAR MONTE EDİLMELİ

İş güvenliğinde de özellikle deprem olasılığına karşı evlerde kullanılan dolapların monte edilmesi gerektiğini söyleyen Olcay, "Eşyaların duvarlara monte edilmesini öneriyoruz. Hem depremden, hem de küçük çocukların üzerine düşme riskinden kaynaklı olarak bunların mutlaka duvarlara sağlam bir şekilde monte edilmesi gerekmektedir" diye konuştu.



CAM KENARLARINA VE BALKONLARA DİKKAT!

İstatistiklere göre ev kazalarının büyük bir kısmını yüksekten düşmelerin oluşturduğunu belirten Olcay, "Camdan düşmeler, balkondan düşmeler yaşanabilir. Mutlaka camlara kilitler, balkonlara çıkmamaları için kapı kilitleri ile önlem alınabilir. Balkonlarda çocukların üzerine çıkması mümkün olacak bir yükselti, koltuk gibi eşyalar bulundurmamalarını öneriyoruz" dedi.

ÇOCUKLARI ISLAK ZEMİN VE KİMYASAL MADDELERDEN UZAK TUTUN

"Mutfakta ve banyoda ıslak zeminlere çok fazla dikkat etmek gerekiyor" diye konuşan Dr. Öğretim Üyesi Olcay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocuklar yetişkinler gibi değiller. Daha dikkatsiz oldukları ve daha hızlı hareket ettikleri için kaymalara, düşüp vücutlarında herhangi bir yerlerini yaralama konusunda maalesef önlerine geçemiyoruz. Annelerin banyo ve mutfaklarda yere bir şey döküldüğünde, ya da ıslandığında olabildiği kadar çabuk bir şekilde hemen zemini kurulayıp ıslak bırakmamalarını öneriyoruz. Diğer bir risk ise kimyasal maddelerden kaynaklanıyor. Tuz ruhu, çamaşır suyu gibi zehirli olan kimyasalları çocuklar bilmedikleri için bunları alıp içmeye çalışabiliyorlar. Olabildiği kadar burada annelere önerimiz; kimyasal maddeleri olabildiği kadar çocukların erişemeyecekleri yüksekliklere koymalarını tavsiye ediyorum. Gerek elektrik prizleri, gerek çekmeceler, dolaplar, kapılar için çok basit mekanizmalı ekipmanlar var. Ailelerin yine bu ekipmanlardan muhakkak kullanmaları gerekiyor"

