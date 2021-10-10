Üye Girişi
Çocukları eve girince üzücü manzarayla karşılaştı! Anne ve babalarını yan yana ölü buldular - Son Dakika

Çocukları eve girince üzücü manzarayla karşılaştı! Anne ve babalarını yan yana ölü buldular

10.10.2021 14:43

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşanan olayda obadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin edilen yaşlı çift, çocukları tarafından ölü olarak bulundu.

Antalya'da çocuklarının bir süredir haber alamadığı yaşlı çift, evlerinde ölü olarak bulundu. Yaşlı çiftin sobadan çıkan gazla zehirlendiği tahmin ediliyor. Ancak kesin sonuç, otopsiden sonra belli olacak.

ÇOCUKLARI ANNE BABALARINA ULAŞAMADI

Korkuteli ilçesi İmrahor Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, kış aylarında Serik ilçesinde oturan ancak Korkuteli ilçesinde yazlıkçı olarak kalan Veli Dinçer (70) ve Dursun Dinçer (63) çiftine Antalya'da sigortacılık yapan oğulları Özgür Dinçer ile öğretmenlik yapan kızları ulaşamadı. Bunun üzerine mahalleye giden Özgür Dinçer, anne ve babasını kaldıkları evde hareketsiz halde buldu. Dinçer'in 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanları çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocukları eve girince büyük yıkım yaşadı! Anne ve babalarını yan yana ölü buldular

GAZDAN ZEHİRLENDİKLERİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Ekipler tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemeye göre yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin ediliyor. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Cenazeler, işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından alınan çiftin cenazelerinin İmrahor Mezarlığı'nda yakınları ve sevenlerinin katılımı ile toprağa verileceği öğrenildi.

Çocukları eve girince büyük yıkım yaşadı! Anne ve babalarını yan yana ölü buldular
Çocukları eve girince büyük yıkım yaşadı! Anne ve babalarını yan yana ölü buldular
Çocukları eve girince üzücü manzarayla karşılaştı! Anne ve babalarını yan yana ölü buldular
Çocukları eve girince üzücü manzarayla karşılaştı! Anne ve babalarını yan yana ölü buldular

Korkuteli, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocukları eve girince üzücü manzarayla karşılaştı! Anne ve babalarını yan yana ölü buldular - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı 14:42 Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi 14:38 Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi PTT'den Türkiye Kart müjdesi! Yurt genelinde tek bir kartla seyahat yapılabilecek 14:29 PTT'den Türkiye Kart müjdesi! Yurt genelinde tek bir kartla seyahat yapılabilecek
Üç yıllık aşkta mutlu sona ulaşıldı! Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sessiz sedasız nikah masasına oturdu 14:26 Üç yıllık aşkta mutlu sona ulaşıldı! Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sessiz sedasız nikah masasına oturdu Vatandaşlar gece yarısı görünce korktular! Yaklaştıklarında su samuru olduğunu fark ettiler 13:41 Vatandaşlar gece yarısı görünce korktular! Yaklaştıklarında su samuru olduğunu fark ettiler Cristiano Ronaldo'nun durmaya hiç niyeti yok! Oynamaya devam ettikçe her rekoru kıracak 13:23 Cristiano Ronaldo'nun durmaya hiç niyeti yok! Oynamaya devam ettikçe her rekoru kıracak
Kabine, Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada 4 önemli konu var 12:35 Kabine, Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada 4 önemli konu var e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek 12:32 e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek

Son Dakika Haberleri
14:40 MHP lideri Devlet Bahçeli, dikkat çeken "bölücü kebapçılar" sözleri üzerine canlı yayında açıklama yaptı
14:39 Eylül ayında spor ve lüks otomobil satışlarındaki artış dikkat çekti! İşte en çok alıcı bulan modeller
14:38 Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi
14:36 Kendisini satırla yaralayan sevgilisi tutuklanmasın diye yerlere yatıp feryat etti
14:28 PTT'den Türkiye Kart müjdesi! Yurt genelinde tek bir kartla seyahat yapılabilecek
14:27 Formula 1 Türkiye öncesi talihsizlik! Yola dökülen yük trafiği kilitledi
14:26 Üç yıllık aşkta mutlu sona ulaşıldı! Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sessiz sedasız nikah masasına oturdu
14:24 Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde
14:23 Alman aşısı tutmadı! Norveç maçında Stefan Kuntz'u beğenmediler
13:22 Cristiano Ronaldo'nun durmaya hiç niyeti yok! Oynamaya devam ettikçe her rekoru kıracak
Dehşete düşüren kaza! Refüje çarpan otomobildeki 1'i bebek, 2 kişi hayatını kaybetti Dehşete düşüren kaza! Refüje çarpan otomobildeki 1'i bebek, 2 kişi hayatını kaybetti         
14:45
MHP lideri Devlet Bahçeli, dikkat çeken MHP lideri Devlet Bahçeli, dikkat çeken "bölücü kebapçılar" sözleri üzerine canlı yayında açıklama yaptı         
14:41
Kendisini satırla yaralayan sevgilisi tutuklanmasın diye yerlere yatıp feryat etti Kendisini satırla yaralayan sevgilisi tutuklanmasın diye yerlere yatıp feryat etti         
14:37
Formula 1 Türkiye öncesi talihsizlik! Yola dökülen yük trafiği kilitledi Formula 1 Türkiye öncesi talihsizlik! Yola dökülen yük trafiği kilitledi         
14:28
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde         
14:25
Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor         
13:32
Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya cevap: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya cevap: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin         
12:38
Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi         
12:34
Belgesellere niteliği taşıyan maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti Belgesellere niteliği taşıyan maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti         
12:31
Marketin kirlenmesini istemedi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi Marketin kirlenmesini istemedi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi         
11:12
Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı         
11:07
Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine "sulhu bozun" rüşveti         
11:06
Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu         
10:35
500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı 500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı         
10:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda         
17:19
İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2021 14:48:11. #1.13#
SON DAKİKA: Çocukları eve girince üzücü manzarayla karşılaştı! Anne ve babalarını yan yana ölü buldular - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement