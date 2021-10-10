Çocukları eve girince üzücü manzarayla karşılaştı! Anne ve babalarını yan yana ölü buldular - Son Dakika

Antalya'da çocuklarının bir süredir haber alamadığı yaşlı çift, evlerinde ölü olarak bulundu. Yaşlı çiftin sobadan çıkan gazla zehirlendiği tahmin ediliyor. Ancak kesin sonuç, otopsiden sonra belli olacak.

ÇOCUKLARI ANNE BABALARINA ULAŞAMADI

Korkuteli ilçesi İmrahor Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, kış aylarında Serik ilçesinde oturan ancak Korkuteli ilçesinde yazlıkçı olarak kalan Veli Dinçer (70) ve Dursun Dinçer (63) çiftine Antalya'da sigortacılık yapan oğulları Özgür Dinçer ile öğretmenlik yapan kızları ulaşamadı. Bunun üzerine mahalleye giden Özgür Dinçer, anne ve babasını kaldıkları evde hareketsiz halde buldu. Dinçer'in 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanları çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

GAZDAN ZEHİRLENDİKLERİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Ekipler tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemeye göre yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin ediliyor. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Cenazeler, işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından alınan çiftin cenazelerinin İmrahor Mezarlığı'nda yakınları ve sevenlerinin katılımı ile toprağa verileceği öğrenildi.