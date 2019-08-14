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Çocukları gösterilmeyince silahla kendini yaraladı

1 saat önce

Çocukları gösterilmeyince silahla kendini yaraladıMALATYA - Malatya'da çocukları gösterilmeyen baba silahla kendini yaraladı.

Çocukları gösterilmeyince silahla kendini yaraladı
MALATYA - Malatya'da çocukları gösterilmeyen baba silahla kendini yaraladı.
Olay,Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde meydana geldi.İddiaya göre; eşinden ayrı yaşayan 26 yaşındaki Latif K. eşinin ikamet ettiği Mehmet Yavuz Caddesine giderek çocuklarını görmek istediğini söyledi.Eşinin çocuklarını göstermemesi üzerine sinirlenen Latif K. yanında getirdiği kurusıkıdan bozma silahla kafasına ateş etti.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Latif K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 08:54 Kaynak: İHA
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