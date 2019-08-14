Çocukları gösterilmeyince silahla kendini yaraladı
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Malatya'da çocuklarının kendisine gösterilmediğini öne süren şahıs, silahla kendini yaraladı.
Malatya'da çocuklarının kendisine gösterilmediğini öne süren şahıs, silahla kendini yaraladı. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; eşinden ayrı yaşayan 26 yaşındaki Latif K., eşinin ikamet ettiği Mehmet Yavuz Caddesine giderek çocuklarını görmek istediğini söyledi. Eşinin çocuklarını göstermemesi üzerine sinirlenen Latif K., yanında getirdiği kurusıkıdan bozma silahla kafasına ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Latif K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
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