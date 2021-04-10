Son dakika haberleri: Çocukları için çikolata yapımını öğrenen kadın, kendini geliştirerek imalathane kurdu - Son Dakika

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Samsun'da yaşayan 42 yaşındaki Mürvet Levent, çocukları için çikolata yapmayı öğrenmek amacıyla gittiği kursta kendisini geliştirip imalathane açtı.

Halk eğitim merkezinde açılan kursa katılan üç çocuk annesi Levent, ürünlerini komşuları ve yakınlarına da ikram etti. Yaptıklarının beğenilmesi üzerine becerisini ticari olarak değerlendirmeye karar veren Levent, butik çikolata imalathanesi kurdu.

Yaptığı çikolata çeşidini zamanla artıran Levent, isteklilere de kurs vermeye başladı.

Mürvet Levent, AA muhabirine, daha önce de pastacılık eğitimi aldığını, çeşitli yerlere pasta yaptığını söyledi.

Kendini yenilemeyi ve geliştirmeyi sevdiğini dile getiren Levent, "Turizm otelcilik mezunuyum. Çocuklarım büyüyünceye kadar evdeydim. Daha sonra son 10 yıldır halk eğitim merkezlerinde yiyecek içecek hizmetleri alanında öğreticilik yaptım." dedi.

Butik çikolata imalathanesi kurduktan sonra yaptığı çikolata miktarı ve çeşidini sürekli artırdığını anlatan Levent, şöyle devam etti:

"Kişiye özel tasarımlarla çikolatalar hazırlıyorum. Özel siparişler alıyorum. Sosyal medyadan da sipariş verenler oluyor. Çevremde de tanınmaya başlandım. Birkaç yerle anlaşma yaptım. Daha çok yeni, yolun başındayım. Kaliteden ödün vermeden gerçek çikolatayı ve alışılmamış tatları denemeye devam edeceğim."

Levent, butik çikolata yapmak isteyenlere eğitim verdiğini de belirterek, şunları kaydetti:

"Bu alanda kendimi geliştirdim. Ardından halk eğitim merkezinde butik çikolata kursları açtım ancak pandemi süresince evde çok kaldık. Bu süre içinde evde çikolata yaptım. Çikolata eğitimi almak isteyenlere çevrim içi olarak eğitimler verdim. Çeşitli ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarımıza, İstanbul, Ankara, Adana, Denizli, Gaziantep gibi illerde yaşayan kadınlarımıza eğitimler verdim. Bugüne kadar 300'e yakın kadına kurs verdim. Hem kendimi geliştirmenin hem de insanlarımıza bu işi öğretmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. İmalathanemi geliştirerek kendi markamı oluşturmak istiyorum."

Butik çikolatanın daha doğal ve daha sağlıklı olduğuna işaret eden Levent, kişiye özel çikolatalar hazırladığını, bu alanda işini geliştirmeyi amaçladığını dile getirdi.

Butik çikolata yapımı kursu alan Çağla Mutlu ise hem çocuğu için hem de meslek sahibi olabilmek amacıyla eğitime katıldığını ifade etti.