Çocukları için mesleğini feda etti

KIZLARIM HAYATIMIN ÖNCELİĞİ

"Benim için öncelik çocuklarım" diyen oyuncu Eva Mendes, uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Ryan Gosling ve iki küçük kızıyla birlikte çıktığı aile gezintisinde görüntülendi. 46 yaşındaki Mendes'in parmağındaki uzaktan bile dikkat çeken iri taşlı yüzük ise çiftin nişanlandığı söylentilerini alevlendirdi.ANNE OLDUKTAN SONRA MESLEĞİNE ARA VERDİ

Rol aldığı Training Day, Last Night, Hitch, We Own The Night gibi filmlerle yıldızı parlayan 46 yaşındaki Eva Mendes, 2014 yılından bu yana film setlerinin uzağında. Güzel oyuncu son olarak, sevgilisi Ryan Gosling ile birlikte görev aldığı Lost River filminde oynamıştı. Ondan sonra ise mesleğine ara verdi. Bunun nedeni ise Gosling ile ilişkisinen dünyaya gelen iki küçük kızı.AİLE GEZİNTİSİ

İki kızını büyütmeyi ve ailesine vakit ayırmayı hayattaki önceliği olarak belirleyen Mendes, önceki gün çıktıkları aile gezintisinde objektiflere takıldı. Spor giysiler içindeki çift, koronavirüs önlemi olarak maskelerini takmayı da ihmal etmedi.NİŞAN SÖYLENTİLERİ ALEVLENDİ

Los Feliz'de bir parka giden aile, uzun uzun yürüyüş yaptı. Mendes bir ara kızının maskesini düzeltmek için yere eğildi. O sırada da parmağındaki iri taşlı yüzük dikkat çekti. Bu da Mendes ile Gosling'in nişanlandığı söylentilerini alevlendirdi.SEKİZ YILDIR BİRLİKTELER

2012 yılında The Place Beyond the Pines adlı filmim setinde tanışan Ryan Gosling ve Eva Mendes, o tarihten bu yana birlikteler. Çiftin, 6 yaşında Esmeralda Amada Gosling ve 4 yaşında Amada Lee Gosling adında iki tane kızı bulunuyor."ONU TANIYANA KADAR ANNE OLMAYI DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Mendes, oyunculuktan uzaklaştığı sırada bir hayranının sosya medya üzerinden bu konuda sorduğu soruya "iki kızını büyütmeyi, oyunculuk kariyerinin önüne koyduğu" cevabını vermişti. Mendes bir başka röportajında da Ryan Gosling ile tanışıncaya kadar kendini bir anne olarak göremediğini belirtmişti."ONUN ÇOCUKLARINI DOĞURMAK İSTEDİM"

"Ryan'ı tanıyana kadar hamile kalma planım yoktu" diye konuşan Mendes, anneliğin hayatını tamamen değiştirdiğini de ifade etmişti. Gosling'i tanıdıktan sonra da ondan çocuk sahibi olma fikrinin geliştiğini itiraf etmişti. Eva Mendes, bu isteğin Ryan Gosling'e duyduğu aşktan kaynaklandığının da altını çizmişti.ANNELER VE KIZ KARDEŞLER DE DESTEK OLUYOR

Mendes ve Gosling'in aile hayatında da evinden ve çocuklarından birinci derecede sorumlu olan kişi Eva Mendes, ünlü oyuncunun anlattıklarına göre. Bu arada hem kendi annesinin hem de Gosling'in annesinin iki küçük kızın bakımı konusunda yardımcı olduğunu da belirtiyor Eva Mendes. Ayrıca her ikisinin kız kardeşlerinin de bu konuda desteğini esirgemediğini de itiraf ediyor güzel oyuncu.'BENİ ANNEM TEK BAŞINA BÜYÜTTÜ'

Eva Mendes bir röportajında, çocuklarını yalnız büyüten annelere olan saygısını da ifade etmişti. Mendes bu konuda duygularını şöyle ifade etmişti: "Ben annem tarafından büyütüldüm. Her ne kadar babamı seviyor olsam da beni annem tek başına büyüttü".