Son Dakika Haberleri: Çocukları için nöbet tutan annelerin sayısı her geçen gün artıyor
Son Dakika Güncel Haber

Çocukları için nöbet tutan annelerin sayısı her geçen gün artıyor

57 dakika önce

HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi 13'üncü gününde de sürerken, ailelerin sayısı 33'e yükseldi.

Çocukları için nöbet tutan annelerin sayısı her geçen gün artıyor, System.String[]

HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi 13'üncü gününde de sürerken, ailelerin sayısı 33'e yükseldi.


Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 13'üncü gününde 33'e yükseldi. 5 yıl önce üniversite okumaya giden oğlu İbrahim Coşkun'un 2 kişi tarafından dağa kaçırıldığını belirten baba Mehmet Emin Coşkun da ailelere destek vererek oturma eylemine katıldı. Yıllardır çocuğundan haber alamayan acılı baba, "Ben Erzurum Horasan'dan geldim, oğlum 5 yıldır kayıp. Bana bir telefon geldi, 2 kişi oğlumu kaçırdıklarını söyledi. Adı İbrahim mi dedi, evet dedim, onlar da oğlumu dağa kaçırdıklarını söyledi. O zamandan beri bir türlü haber alamadık. 5 yıldır arıyorum, Muğla'da üniversite 2'nci sınıf edebiyat bölümü okuyordu. Lanet ediyoruz, Allah belalarını versin" dedi.


Coşkun, evlat nöbetindeki ailelerle selamlaştıktan sonra oğlunun fotoğrafını tutarak oturma eylemine başladı. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Savaş da olacak çatışmalar da" diyen HDP Milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı
HDP'den 4 maddelik "Kara Propaganda" açıklaması Arınç ve Bahçeli'nin açıklamaları AK Parti'yi rahatsız etti iddiası Donald Trump'tan "ten rengi" açıklaması: Ampuller nedeniyle turuncu görünüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 11:49:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocukları için nöbet tutan annelerin sayısı her geçen gün artıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]