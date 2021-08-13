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Çocukları için tasarruf yapanların oranı artıyor - Son Dakika

Çocukları için tasarruf yapanların oranı artıyor

13.08.2021 12:50
Çocukları için tasarruf yapanların oranı artıyor, System.String[]

Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın 2021 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına göre, tasarruf sahipliği oranı yüzde 18,3 olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın 2021 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına göre, tasarruf sahipliği oranı yüzde 18,3 olarak gerçekleşti. Yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı yüzde 39,6 ile son 5 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, tasarruf araçları arasında kripto paraların yükselişi dikkat çekti. Tasarruf yapma gerekçeleri arasında geleceğe yatırım unsuru yüzde 50 ile liderliğini sürdürüyor. Tasarrufu olanların arasında "çocukları için" tasarruf edenlerin oranı ise 5 puanlık bir artış ile yüzde 25 oldu.

ING Türkiye, kentsel yerleşim bölgelerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla 2011 yılından bu yana IPSOS iş birliğiyle gerçekleştirdiği Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın (TTEA) 2021 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Türkiye'nin lider tasarruf bankası olma vizyonuyla faaliyet gösteren ING Türkiye'nin araştırmasına göre, tasarruf sahipliği oranı 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki döneme göre benzer olarak yüzde 18,3 seviyesinde gerçekleşti. Araştırmada aynı zamanda çocuklu ailelerin tasarruf alışkanlıkları da incelendi.

Yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı son 5 yılın en yüksek seviyesinde

Tasarrufu olmayıp da yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı yüzde 39,6 ile son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Yaş gruplarına göre tasarruf sahipliği olanlar arasında yüzde 25 ile 18-24 yaş grubu birinci sırada yer alırken, 35-44 yaş grubu ise ikinci çeyrekte 5 puan artarak yüzde 20'ye yükseldi. Tasarrufu olanların birincil tasarruf yapma gerekçesi yüzde 50 ile "geleceğe yatırım" oldu.

Çocukları için birikim yapanların dörtte biri bu birikimi çocuğu için ayrı tutulan bir hesapla yapıyor

Araştırmada bu çeyrekte çocuklu bireylerin tasarruf alışkanlıkları detaylı olarak incelendi. Çocuklu bireylerdeki tasarruf sahipliği oranı 2021 yılının ilk çeyreğine göre 2 puan artarak yüzde 16'ya yükseldi. Tasarrufu olanların arasında "çocukları için" tasarruf edenlerin oranı ise 5 puanlık bir artış ile yüzde 25 oldu. Çocukları için tasarruf edenlerin gerekçeleri arasında ilk sırada yer alan "çocuklarımın geleceğine yatırım" kriteri bu çeyrekte 4 puanlık artış ile yüzde 57'ye yükseldi. Çocukları için birikim yapanların yüzde 25'i bu birikimi çocuğu için ayrı tutulan bir hesapla/yöntemle yaptığını belirtti. 0-17 yaş arası çocuğu olan bireylerin yarıya yakını çocuğuna gerektiğinde/ ihtiyaç halinde harçlık verirken, düzenli harçlık verenlerin oranı ise yüzde 8 oldu. Araştırmada çocuk sahibi olan bireylerin yüzde 58 ile yarısından fazlasının çocuklarının da harçlık biriktirmesi dikkat çekti. Birikim yapan çocukların yüzde 91'i ise harçlıklarını kumbarasında biriktiriyor.

Kripto para tasarruf araçları arasında yükselişte

Tasarrufu olanların tasarruf aracı tercihlerinde bakıldığında ise, 2021 ikinci çeyrekte en çok tercih edilen tasarruf aracı yüzde 21 ile bireysel emeklilik fonları ve yastık altı altın ve nakit olurken, onları yüzde 14 ile sistem içi altın takip etti. Araştırmaya tasarruf aracı olarak ilk kez bir önceki çeyrekte dahil edilen kripto para birimleri ise ikinci çeyrekte 5 puan ile en fazla yükselen tasarruf aracı oldu. İlk çeyrekte listeye yüzde 5'lik oran ile 7'nci sıradan giren kripto para birimleri, bu çeyrekte yüzde 10'a yükselirken, TL Vadeli Hesap ile birlikte 5. sırayı aldı.

Ozan Kırmızı: "Tasarruf sahipliğini destekleyecek ürün, hizmet ve yatırım araçları sunmayı sürdüreceğiz"

Pandemi döneminin, tasarruf etme alışkanlıklarında önemli etkileri olduğunu belirten ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, "Yakın gelecekte tasarruf etmeyi planlayanların son 5 yılın en yüksek seviyesine çıkması tasarruf alanında farkındalığın yükseldiğine işaret ediyor. Çocukları için tasarruf edenlerin gerekçeleri arasında "çocuklarımın geleceğine yatırım" kriterinin ilk sırada yer alması da ebeveynlerin tasarrufa uzun vadeli bir plan olarak baktığını gösteriyor. Çocukları için birikim yapanların şu an için sadece dörtte biri bu birikimi çocuğu için ayrı tutulan bir hesapla yapsa da tasarruf alışkanlıklarının gelişmesi ile bu oran daha da yükselebilir. Tasarruf alanında öncü uygulamalara imza atan bir kurum olarak, tasarruf sahipliğini destekleyecek ürün, hizmet ve yatırım araçları sunmayı sürdüreceğiz" dedi. Yatırım araçları içerisinde kripto para birimlerinin yükselişine de dikkat çeken Kırmızı, "Araştırma sonuçları, kripto paraların bir yatırım aracı görüldüğüne ve bu trendin daha da artan bir ivme ile devam edeceğine işaret ediyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Çocukları için tasarruf yapanların oranı artıyor

Yatırım, Türkiye, Kripto, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çocukları için tasarruf yapanların oranı artıyor - Son Dakika Ekonomi


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