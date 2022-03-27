ÇOCUKLARI İÇİN TİYATROYA ADIM ATTILAR, AİLECE OYUNCU OLDULAR - Son Dakika
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ÇOCUKLARI İÇİN TİYATROYA ADIM ATTILAR, AİLECE OYUNCU OLDULAR

27.03.2022 09:39

ZONGULDAK'ta, görme engelli Mustafa Kayıkçı (48) ve fiziksel engelli Armağan Kayıkçı (45) çifti, zihinsel engelli çocukları Enes Kayıkçı'nın (21) sosyal hayata katılması için 5 yıl önce engelli oyuncuların rol aldığı tiyatro topluluğuyla tanıştı.

ZONGULDAK'ta, görme engelli Mustafa Kayıkçı (48) ve fiziksel engelli Armağan Kayıkçı (45) çifti, zihinsel engelli çocukları Enes Kayıkçı'nın (21) sosyal hayata katılması için 5 yıl önce engelli oyuncuların rol aldığı tiyatro topluluğuyla tanıştı. Çocuklarıyla birlikte tiyatro topluluğuna katılan Mustafa ve Armağan Kayıkçı çifti 'Safinazın İzdivaçı' isimli tiyatro oyununda sahne alıyor. Kayıkçı ailesi tiyatro oyununda rol aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Kilimli ilçesinde yaşayan Mustafa ve Armağan Kayıkçı çifti oğulları Enes'in sosyal hayata katılması ve kendilerini geliştirmek için 5 yıl önce tiyatro kursuna katıldı. Gençlik Merkezi'nde faaliyet gösteren ve tamamı engelli oyunculardan oluşan Özel Oyuncular Tiyatrosu'nun kadrosuna Mustafa, Armağan ve Enes Kayıkçı da katıldı. Özel Oyuncular Tiyatrosu'nun sahnelediği oyunlarda Kayıkçı ailesi de rol aldı. Kayıkçı ailesinin de kadrosunda yer aldığı 'Safinaz'ın İzdivaçı' isimli oyun bu yıl düzenlenen 7. Engelsiz Sanat Ödülleri'nde 'Yılın tiyatro oyunu' ödülünü aldı.

'O MUTLU OLDUKÇA BİZ DAHA MUTLU OLUYORUZ'

Kayıkçı ailesi, ailece tiyatro oyununda rol almanın mutluluğunu yaşıyor. Doğuştan kalça çıkığı olan Armağan Kayıkçı, 'Ben engelliyim, eşim engelli, çocuğum engelli. Çocuğum için beraber gidip geliriz derken oynamaya başladık. İlk önce küçük rollerden başlayalım derken tiyatronun başrolünde oynamaya başladım. Ailece orada olmak gurur verici, eşim orada, çocuğum orada ve çocuğum mutlu. O mutlu oldukça biz daha çok mutlu oluyoruz' dedi.

'ÇOCUĞUM OLUMLU YÖNDE ETKİLENDİ'

Eşinin ezber konusunda kendisine yardımcı olduğunu söyleyen Mustafa Kayıkçı, 'Çocuğum liseyi bitirdikten sonra onu sosyalleştirmek kendimizi geliştirmek için tiyatroya katıldık. Tiyatroda eğitim verilince başardık ve bu sonuçlar alındı. Çok farklı yerlerde başarılar gösterdiğimiz için ödüller bile aldık. Çocuğum olumlu yönde etkilendi. Sadece tiyatro değil, yapılan bütün kurs ve etkinlikler engelli çocukları olumlu yönde etkiliyor. Biz şimdiye kadar başarılarımızı gösterdik, kurumlar da destek verirse daha iyi yerlere gelebiliriz.' dedi.

Tiyatroda oynadığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Enes Kayıkçı ise engelli bireylere seslenerek, 'Tiyatroya gelsinler, oynasınlar. Çok mutlu olsunlar. Evde durmasınlar hayata karışsınlar.' diye konuştu.

ÇOCUKLARI İÇİN TİYATROYA ADIM ATTILAR, AİLECE OYUNCU OLDULAR
ÇOCUKLARI İÇİN TİYATROYA ADIM ATTILAR, AİLECE OYUNCU OLDULAR
ÇOCUKLARI İÇİN TİYATROYA ADIM ATTILAR, AİLECE OYUNCU OLDULAR

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Kaynak: DHA

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